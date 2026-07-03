«Рубин» приобрел защитника, поигравшего за «Красаву»

«Рубин» объявил о переходе Максима Игнатьева из костромского «Спартака».
Сумма трансфера составила 150 тысяч евро (13,3 миллиона рублей).
Казанский клуб заключил с новичком контракт до лета 2029 года. Он взял 18-й игровой номер.
- 26-летний Игнатьев – левый защитник, способный сыграть в центре обороны.
- В прошлом сезоне PARI Первой лиги он забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 33 матчах.
- До «Спартака К» фулбек выступал за «Красаву», «Кубань Холдинг» и «Амкар».
- Перед подписанием контракта он пробыл две недели на просмотре в «Рубине».
Источник: телеграм-канал «Рубина»