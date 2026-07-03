«Рубин» приобрел защитника, поигравшего за «Красаву»

«Рубин» объявил о переходе Максима Игнатьева из костромского «Спартака».

Сумма трансфера составила 150 тысяч евро (13,3 миллиона рублей).

Казанский клуб заключил с новичком контракт до лета 2029 года. Он взял 18-й игровой номер.