«Арсенал» расстался с Иваном Игнатьевым и экс-спартаковцами Мирзовым и Гулиевым

«Арсенал» объявил об уходе 6 футболистов.

Среди них два бывших игрока «Спартака» полузащитник Аяз Гулиев и вингер Резиуан Мирзов.

Также туляки расстались с нападающими Иваном Игнатьевым и Максимом Максимовым, полузащитником Ильей Азявиным и защитником Станиславом Олейником.

«Мы выражаем благодарность за период карьеры, проведeнный в «Арсенале», Илье Азявину, Резиуану Мирзову, Аязу Гулиеву, Максиму Максимову, а также возвращающимся в «Оренбург» после аренды Ивану Игнатьеву и Станиславу Олейнику.

➡️Илья Азявин провeл в Туле два сезона. На его счету 29 игр, 4 гола и 1 голевая передача.

➡️Максим Максимов за один год в составе туляков провeл 26 официальных матчей, забил 2 гола, сделал 2 голевых паса.

➡️Резиуан Мирзов в прошедшем сезоне сыграл 16 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

➡️В активе Аяза Гулиева – 11 матчей, Ивана Игнатьева – 3 игры, а Станислав Олейник выходил на поле в составе «Арсенала-2».

👏Благодарим всех футболистов и желаем дальнейших успехов!» – говорится в сообщении клуба.