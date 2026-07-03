«Арсенал» расстался с Иваном Игнатьевым и экс-спартаковцами Мирзовым и Гулиевым

«Арсенал» объявил об уходе 6 футболистов.
Среди них два бывших игрока «Спартака» полузащитник Аяз Гулиев и вингер Резиуан Мирзов.
Также туляки расстались с нападающими Иваном Игнатьевым и Максимом Максимовым, полузащитником Ильей Азявиным и защитником Станиславом Олейником.
«Мы выражаем благодарность за период карьеры, проведeнный в «Арсенале», Илье Азявину, Резиуану Мирзову, Аязу Гулиеву, Максиму Максимову, а также возвращающимся в «Оренбург» после аренды Ивану Игнатьеву и Станиславу Олейнику.
➡️Илья Азявин провeл в Туле два сезона. На его счету 29 игр, 4 гола и 1 голевая передача.
➡️Максим Максимов за один год в составе туляков провeл 26 официальных матчей, забил 2 гола, сделал 2 голевых паса.
➡️Резиуан Мирзов в прошедшем сезоне сыграл 16 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
➡️В активе Аяза Гулиева – 11 матчей, Ивана Игнатьева – 3 игры, а Станислав Олейник выходил на поле в составе «Арсенала-2».
👏Благодарим всех футболистов и желаем дальнейших успехов!» – говорится в сообщении клуба.
- 33-летний Мирзов провел 198 матчей в РПЛ за 7 разных клубов.
- 29-летний Гулиев сыграл в 106 играх Премьер-лиги за 5 разных клубов.
- 27-летний Игнатьев провел 116 матчей в РПЛ за 6 клубов.
- 30-летний Максимов сыграл в РПЛ в 45 встречах за «Факел», а в сезоне-2021/22 был лучшим бомбардиром Первой лиги.
- 25-летний Азявин уже перешел в «Шинник». Он подписал с клубом контракт сроком на 2 года.
- 19-летний Олейник – воспитанник «Краснодара».