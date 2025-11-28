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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Арсенал
Резиуан Мирзов
€ 350 тыс
Резиуан Мирзов
Арсенал
22 июня 1993 (33)
#27 | Нападающий
179 см | 75 кг
Россия
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Публикации
Клуб Первой лиги расстался с 6 футболистами, 2 из них играли за «Спартак» в РПЛ
3 июля
Мирзов раскритиковал «Зенит» и «Краснодар»: «Это неправильно»
2025.11.28 16:15
3
Фото
Мирзов вернулся в бывший клуб
2025.09.05 17:43
2
Новый клуб Юрана из Турции может подписать четырех российских игроков
2025.06.27 19:50
7
3 клуба претендуют на Мирзова
2025.06.12 21:27
1
Мирзов – о ситуации в «Химках»: «Даже в «Тосно» было лучше»
2025.05.24 15:42
Мирзов – о шансах «Спартака» на чемпионство: «Все потеряно»
2025.04.28 11:42
«Нервы сдали»: Мирзов объяснил забастовку «Химок»
2025.04.27 22:34
1
Мирзов отреагировал на слова Садыгова – инвестор «Химок» назвал бойкот игроков беспределом
2025.04.20 19:30
4
Бакаев определил самого доброго человека в мире
2025.03.29 20:11
9
РПЛ. Ассист Мирзова помог «Химкам» победить «Пари НН» (2:0)
2025.03.29 18:26
3
Реакция Мирзова на информацию о драке с Садыговым
2025.03.21 01:05
2
Агент Мирзова прокомментировал информацию о драке Резиуана с Садыговым
2025.03.20 23:33
Мирзов и Садыгов едва не подрались в раздевалке «Химок»: подробности
2025.03.20 21:33
Мирзов дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ
2025.03.03 21:57
5
Мирзов: «Чувствую, что не готов ни физически, ни во всем остальном»
2024.12.22 16:35
Мирзов назвал игрока РПЛ без слабых мест
2024.12.20 22:39
2
Мирзов ответил, чем Джикия помогает «Химкам»
2024.12.10 21:29
Мирзов уверен, что «Химки» не вылетят
2024.11.25 19:04
Мирзов одним словом описал катастрофическую посещаемость матча «Химки» – «Оренбург»
2024.09.25 09:07
2
Воспитанник «Спартака» Мирзов: «Новичков «Химок» кормили мясом»
2024.09.24 17:48
2
Мирзов прокомментировал отстранение Глушакова от «Химок»
2024.09.24 15:13
10
Мирзов заявил, что Казарцев ошибочно отменил гол «Химок» в ворота «Спартака»
2024.07.29 09:12
17
Тренер «Химок» не согласился с мнением, что работает с командой «пенсионеров»
2024.07.12 10:06
1
Экс-спартаковец Мирзов вернулся в клуб РПЛ
2024.06.24 21:28
1
В «Химки» вернется игрок, выступавший в семи клубах РПЛ
2024.06.19 13:20
3
Юран озвучил свою версию конфликта с Мирзовым в «Химках»
2023.12.29 19:50
Мирзов назвал несправедливым увольнение Кононова из «Спартака»
2023.12.21 18:09
5
Мирзов рассказал о внезапном появлении священника в «Химках»
2023.12.21 17:12
Мирзов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит»
2023.12.21 13:05
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3
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Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
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Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
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