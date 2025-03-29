Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бакаев определил самого доброго человека в мире

29 марта 2025, 20:11
9

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал слухи, что в команде была драка.

«Всe у нас хорошо, никаких конфликтов нет, о которых пишут. Я, когда прочитал, был в шоке. Никаких драк не было. Особенно новость про Мирзова меня удивила. Это самый добрый человек в мире, самый неконфликтный.

Ещe три года назад я бы такого не сказал, но сейчас это так. Он спокойный и как старший часто помогает», – сказал Бакаев.

  • Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится под следствием.
  • Химчане идут в РПЛ 10-ми.
  • Сегодня команда победила «Пари НН» (2:0).

Еще по теме:
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче 2
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Мирзов Резиуан Бакаев Зелимхан
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serj6
1743270053
Да, да, Рафик невиуновен, знаем мы эти отмазы
Ответить
mutabor0992
1743278678
Ага!Помним мы ЭТОГО мирного неандертальца.Когда он из машины выскочил и отметелил пешехода.А потом еще в Спартаке какие то терки были...Внутри команды.И отправили этого кренделя за мкад.
Ответить
zigbert
1743314514
"Ворон ворону глаз не выклюет".
Ответить
St-Pr-yandex
1743339581
Дзюба самый добрый, тут итак понятно
Ответить
Главные новости
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
6
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
6
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
5
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
7
Все новости
Все новости
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
5
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
7
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
26
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
7
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
24
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
2
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
13
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+