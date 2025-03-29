Бакаев определил самого доброго человека в мире

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал слухи, что в команде была драка.

«Всe у нас хорошо, никаких конфликтов нет, о которых пишут. Я, когда прочитал, был в шоке. Никаких драк не было. Особенно новость про Мирзова меня удивила. Это самый добрый человек в мире, самый неконфликтный.

Ещe три года назад я бы такого не сказал, но сейчас это так. Он спокойный и как старший часто помогает», – сказал Бакаев.