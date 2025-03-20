Агент Мирзова прокомментировал информацию о драке Резиуана с Садыговым

Александр Клюев, агент нападающего «Химок» Резиуана Мирзова, опроверг информацию о драке клиента с Ильей Садыговым.

«Удивительно читать такое. Резиуан в отличных отношениях и с Туфаном Садыговым, и с его сыном – Ильeй. Никаких конфликтов не было и быть не может.

Для меня удивительно, когда такие уважаемые издания распространяют ложную информацию», – сказал Клюев.