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  • Агент Мирзова прокомментировал информацию о драке Резиуана с Садыговым

Агент Мирзова прокомментировал информацию о драке Резиуана с Садыговым

Вчера, 23:33

Александр Клюев, агент нападающего «Химок» Резиуана Мирзова, опроверг информацию о драке клиента с Ильей Садыговым.

«Удивительно читать такое. Резиуан в отличных отношениях и с Туфаном Садыговым, и с его сыном – Ильeй. Никаких конфликтов не было и быть не может.

Для меня удивительно, когда такие уважаемые издания распространяют ложную информацию», – сказал Клюев.

  • В последнем матче «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).
  • Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится под следствием.
  • Химчане идут в РПЛ 11-ми.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Мирзов Резиуан Садыгов Илья
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