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Илья Садыгов
Илья Садыгов
Завершил карьеру
29 сентября 2000 (26)
#7 | Нападающий
192 см
Россия
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Новости
Трансферы
Российский форвард забил 1-й гол в 28-м матче в Турции
27 апреля
1
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
ФИФА вынесла вердикт в отношении экс-инвестора «Химок» Садыгова
5 марта
9
Сын Садыгова отметился первым голевым действием за «Серикспор» в 18-м матче
10 февраля
1
Гоцук – о том, хороший ли игрок Илья Садыгов: «Все все понимают, скажем так»
2025.12.26 18:43
2
Сын Садыгова определился с будущим в «Серик Беледиеспоре»
2025.12.22 17:46
2
Только один россиянин заявлен на матч «Серика» в Турции – это Садыгов
2025.10.28 13:01
Стало известно, сколько Туфан Садыгов должен сыну Илье, игравшему за «Химки»
2025.10.14 18:08
Команда Юрана проиграла 2-й матч подряд и опустилась в зону вылета
2025.09.01 09:10
4
Илья Садыгов не подписал открытое письмо сотрудников «Химок»
2025.07.31 18:51
1
Фото
Илья Садыгов подписал контракт с новым клубом
2025.07.20 22:39
3
Третий российский игрок может перейти в команду Юрана в Турции
2025.06.27 12:59
7
Определился новый клуб Ильи Садыгова
2025.06.24 19:52
8
В «Химках» ответили, для чего существует клуб
2025.05.04 11:09
Сын инвестора «Химок» высказался о бойкоте команды
2025.04.28 10:09
3
Игроки «Химок» провели самостоятельную тренировку без Адиева и Садыгова
2025.04.17 16:45
5
Реакция Мирзова на информацию о драке с Садыговым
2025.03.21 01:05
2
Агент Мирзова прокомментировал информацию о драке Резиуана с Садыговым
2025.03.20 23:33
Мирзов и Садыгов едва не подрались в раздевалке «Химок»: подробности
2025.03.20 21:33
Форвард «Химок» Садыгов высказался о ситуации с уголовным делом отца
2025.03.11 12:37
Тихий: «Илья Садыгов понимает, что структура «Химок» выстроена ради него»
2025.01.05 11:14
3
Фото
Сын инвестора «Химок» попал в топ-38 лучших футболистов России
2024.12.16 11:42
10
Фото
Илья Садыгов посетил судебное заседание по делу отца
2024.12.12 19:06
1
Микулик пошутил на тему ареста Садыгова за мелкую взятку
2024.12.11 21:12
1
Садыгов не исключил четвертое пришествие Юрана в «Химки»: «Может, вернется»
2024.12.03 18:31
3
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«Химки» продлили контракт с сыном инвестора Садыговым
2024.02.12 15:48
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Экс-форвард «Химок» – о Садыгове: «Мог бы ничего не делать и все равно бы играл»
2023.11.23 23:58
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Баста провалил выступление на свадьбе игрока РПЛ: «Никакой был, больше никуда его не позову»
2023.08.11 08:30
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«Хотелось сделать приятно инвестору»: Гогниев ответил, зачем выпускал на поле Садыгова
2023.05.19 21:53
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Илья Садыгов: «Юран намекал, что его уволили из-за меня? Пусть скажет мне это в лицо»
2023.04.21 19:35
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