Российский форвард забил 1-й гол в 28-м матче в Турции

Нападающий «Серикспора» Илья Садыгов отметился голом в домашнем матче 37-го тура Первой лиги Турции с «Хатайспором».

Он провел полный матч и поразил ворота соперника на 90+3-й минуте, установив окончательный счет – 4:2 в пользу своей команды.

Для 25-летнего Садыгова это 1-й гол за турецкий клуб в 28 проведенных матчах, ранее он отметился 1 ассистом.

Туром ранее «Серик Беледиеспор» лишился шансов на спасение в Первой лиге. Команда занимает 17-е место с 39 очками после 37 матчей и вылетит в третий по статусу дивизион Турции по окончании сезона.