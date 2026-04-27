Российский форвард забил 1-й гол в 28-м матче в Турции

Нападающий «Серикспора» Илья Садыгов отметился голом в домашнем матче 37-го тура Первой лиги Турции с «Хатайспором».
Он провел полный матч и поразил ворота соперника на 90+3-й минуте, установив окончательный счет – 4:2 в пользу своей команды.
Для 25-летнего Садыгова это 1-й гол за турецкий клуб в 28 проведенных матчах, ранее он отметился 1 ассистом.
Туром ранее «Серик Беледиеспор» лишился шансов на спасение в Первой лиге. Команда занимает 17-е место с 39 очками после 37 матчей и вылетит в третий по статусу дивизион Турции по окончании сезона.
- Отец Ильи Садыгова – Туфан – совладелец турецкого клуба. В прошлом сезоне он был инвестором «Химок». РФС ранее пожизненно отстранил его от футбольной деятельности.
- В первых 11 турах сезона-2025/26 «Серикспор» возглавлял Сергей Юран. Также в первой части сезона за команду выступали другие российские игроки – Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий и Артем Юран. Зимой они перешли в клубы из РФ.
