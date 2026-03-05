Билялетдинов отреагировал на пожизненное отстранение Садыгова от футбола

Экс-тренер «Химок» Ринат Билялетдинов высказался о пожизненном бане Туфана Садыгова от ФИФА.

Бизнесмена отстранили от футбольной деятельности во всем мире.

Он был инвестором «Химок» – в итоге клуб обанкротился и был ликвидирован без выплаты многомиллионных долгов.

Сейчас Садыгова связывают с турецким «Серик Беледиеспором».

«Что касается выплат по долгам – ноль. Как был ноль, так и остался. Никаких денег мы не получили. Ни футболисты, ни тренеры, ни обслуживающий персонал – не слышал, чтобы кому-то что-то выплатили.

За себя могу сказать: я ничего не получил. На связь с нами никто не выходил, никаких объяснений не было. Ну а что мы можем сделать? Сотня человек воздух сотрясать, справедливости требовать? Такая реальность, к сожалению. Приходится еe констатировать.

Садыгов год назад, когда приезжал на базу, действительно обещал всe выплатить. Было такое. Человек такой натуральный, что склонен верить услышанному. Но с тех пор – тишина.

Была какая-то дистанционная связь, кто-то из руководства клуба, наверное, летал на сборы, но это всe год назад было. Потихонечку, конечно, рубцуется. Но ссадина, как говорится, саднит у всех, потому что надежда умерла последней.

Ребята доигрывали сезон, достойно выглядели, сохранили место в Премьер-лиге, а реальность обернулась тем, что есть.

Правильно ли ФИФА поступила, отстранив Садыгова? Я оставлю это без комментариев. Не хочу публично обсуждать внутренние дела. Правильно или неправильно, законно или нет – пусть юристы разбираются», – заявил Билялетдинов.