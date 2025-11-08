Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Билялетдинов: «Станкович сделал маленькую хитрость»

8 ноября, 01:20
6

Ринат Билялетдинов прокомментировал эмоциональное заявление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Я готов к увольнению – очень устал и хочу к семье», – сказал серб после кубковой победы над «Локомотивом» (3:1) в четверг.

«Вполне нормальное желание уехать к жене. Он же не куда-то налево собрался. Можно удовлетворить его, если он так хочет. Это если он не играет на публику. Тогда пусть пишет заявление, что хочет к жене, не выдерживает давления в «Спартаке».

Но он ждeт. Вбросил информацию, закинул удочку и ждeт. Вышел на рыбалку и ждeт, когда рыбка клюнет. Если подашь заявление, то уйдeшь без компенсации, а Станкович сказал «А», но не говорит «Б». Дальше-то что?

Он же для чего-то это сказал. Его же инициатива про увольнение сказать, значит, следующий шаг – его. Ждeм следующего заявления, когда уже будет невтерпeж к жене. Без «Спартака» могу, а без жены – нет!

Влечение Станковича к жене – нормальное явление. Пусть пишет заявление. Говорить всe что угодно можно. Написал и поехал.

Он сделал маленькую хитрость: готов к увольнению, если его уволят, а не он сам подаст в отставку. Потому что он же здесь, терпит это всe», – заявил Билялетдинов.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.
  • Команда отстала от лидера чемпионата на 10 очков.
  • У Станковича контракт до 2027 года.

Еще по теме:
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
Генич прокомментировал наезд Станковича на журналиста 7
Карпин отреагировал на стычку Станковича с журналистом
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Билялетдинов Ринат Станкович Деян
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1762554335
посмотрел хряка борзыкина, у него там по поводу данной пресс-конференции были высказаны правильные мысли. что никто сейчас сам не уходит. а зачем? к тому же все знают, руководство, фанаты, журналисты, другие клубы, сам станкович и всё его окружение - что ему ищут замену уже третий месяц. зная, что тебя всё равно уволят со дня на день - какой смысл писать по собственному и изображать героя? контракт в мае переподписал - теперь всё, будет ждать под белградской ёлкой новогодний подарок в виде больших чемоданов с неустойкой. никто от такого не откажется.
Ответить
raritet
1762587518
Это и так всем давно понятно. Футбол сегодня это просто бизнес . Ну и чуток спортивная составляющая - вдруг выстрелит. Это сразу видно . Для сравнения Балтика. Там интерес спортивный и поэтому самоотдача есть и результат. Помню как Спагетти жил в Питере ,уже не работая в Зенита, только для того чтобы выплаты были поболее...
Ответить
...уефан
1762589462
...ты смотри, как раскорячило Ринатика, Фрейд курит и сопит от зависти). Каждое слово Станковича теперь на молекулы все бездельники раскладывают, смыслы ищут!...
Ответить
Иван Петров 1986
1762591982
А ты откуда это все знаешь? Высосал из своего грязного пальца?
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
39
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Все новости
Все новости
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
2
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
35
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Карпин назвал второстепенной свою работу в «Динамо»
13:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 