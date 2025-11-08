Билялетдинов: «Станкович сделал маленькую хитрость»

Ринат Билялетдинов прокомментировал эмоциональное заявление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Я готов к увольнению – очень устал и хочу к семье», – сказал серб после кубковой победы над «Локомотивом» (3:1) в четверг.

«Вполне нормальное желание уехать к жене. Он же не куда-то налево собрался. Можно удовлетворить его, если он так хочет. Это если он не играет на публику. Тогда пусть пишет заявление, что хочет к жене, не выдерживает давления в «Спартаке».

Но он ждeт. Вбросил информацию, закинул удочку и ждeт. Вышел на рыбалку и ждeт, когда рыбка клюнет. Если подашь заявление, то уйдeшь без компенсации, а Станкович сказал «А», но не говорит «Б». Дальше-то что?

Он же для чего-то это сказал. Его же инициатива про увольнение сказать, значит, следующий шаг – его. Ждeм следующего заявления, когда уже будет невтерпeж к жене. Без «Спартака» могу, а без жены – нет!

Влечение Станковича к жене – нормальное явление. Пусть пишет заявление. Говорить всe что угодно можно. Написал и поехал.

Он сделал маленькую хитрость: готов к увольнению, если его уволят, а не он сам подаст в отставку. Потому что он же здесь, терпит это всe», – заявил Билялетдинов.