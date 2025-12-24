Петржела оценил перспективы Дивеева в «Зените»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем трансфере защитника ЦСКА Игоря Дивеева в «Зенит».

– Есть ли опасность того, что Дивеев может пойти по пути других россиян в «Зените», у которых не пошла карьера после перехода?

– Да, есть. Любому российскому игроку сложно закрепиться в «Зените». Но это решает руководство и тренер – каких игроков хотят, таких и покупают. У любого российского игрока есть риск не заиграть в «Зените».

– Гарантируют ли Дивееву место в основе, учитывая, что в ЦСКА на него всегда рассчитывают?

– Нет, думаю, россиянам там место не гарантировано. Я все равно не понимаю, зачем в «Зените» столько иностранцев и академия толком не работает. Зачем нужна академия, когда еe игроки не играют в своей команде? Я не понимаю.