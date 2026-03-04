Кубок России. «Крылья Советов» выбили «Оренбург» из Пути регионов

«Крылья Советов» прошли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
Самарцы дома обыграли «Оренбург» со счетом 2:0 благодаря голам Дани Фернандеса и Сергея Бабкина.
Гости завершали встречу вдевятером после удалений Евгения Болотова и Ираклия Квеквескири.
В 1/2 финала Пути регионов соперником «Крыльев» будет «Локомотив» или тульский «Арсенал».
Россия. Кубок. Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Крылья Советов - Оренбург - 2:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Фернандес, 52; 2:0 - С. Бабкин, 74.
Удаления: нет - Е. Болотов, 50.
Источник: «Бомбардир»