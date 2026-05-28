Матерацци оправдался за поездку в Россию: «Понимаю, что разочаровал многих»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци извинился за визит в Россию на прошлой неделе.
Игрок записал видео с извинениями после того как столкнулся с волной негатива в свой адрес.
«В последние часы много говорят о моей поездке в Россию. Я провел полдня, участвуя исключительно в мероприятии для детей. Я не участвовал ни в какой другой активности.
Несмотря на это, я понял, что мое присутствие в тот день задело многих людей. Осознал, что совершил легкомысленный поступок, недооценив последствия, и у меня нет проблем это признать.
Я понимаю, что разочаровал многих. Моей целью всегда было помогать детям и дарить им радость через футбол.
Хочу ясно сказать: я против любых войн и любой пропаганды», – сказал Матерацци в видео (перевод – телеграм-канал OFNEWS).
- Марко – чемпион мира 2006 года.
- В финале против Франции Матерацци получил удар в грудь от Зинедина Зидана.
- В России он посетил кубковый суперфинал «Спартак» – «Краснодар».