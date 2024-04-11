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    • Матерацци ответил на вопрос, когда сборная Казахстана выиграет чемпионат мира

    Матерацци ответил на вопрос, когда сборная Казахстана выиграет чемпионат мира

    Марко Матерацци спросили о перспективах сборной Казахстана стать чемпионом мира.

    – Всегда, когда европейская или мировая звезда приезжает в Казахстан, казахстанским журналистам и болельщикам интересно, что они думают о казахстанском футболе. Италия при вас стала чемпионом мира в 2006 году. Как думаете, когда сборная Казахстана станет чемпионом мира?

    – Я даже не знаю, когда Италия в следующий раз станет чемпионом мира, так что сложно сказать о казахстанской сборной.

    • Казахстан ни разу не играл на ЧМ.
    • На Евро-2024 сборная не смогла отобраться, проиграв в стыках.

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    Источник: Metaratings.kz

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