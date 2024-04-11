Матерацци ответил на вопрос, когда сборная Казахстана выиграет чемпионат мира

Марко Матерацци спросили о перспективах сборной Казахстана стать чемпионом мира.

– Всегда, когда европейская или мировая звезда приезжает в Казахстан, казахстанским журналистам и болельщикам интересно, что они думают о казахстанском футболе. Италия при вас стала чемпионом мира в 2006 году. Как думаете, когда сборная Казахстана станет чемпионом мира?

– Я даже не знаю, когда Италия в следующий раз станет чемпионом мира, так что сложно сказать о казахстанской сборной.