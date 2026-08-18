«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова

«Крылья Советов» арендовали у «Тобола» полузащитника Ислама Чеснокова с правом выкупа.
О переходе объявила пресс-служба самарского клуба. 26-летний футболист усилит атакующую линию команды.
- Чесноков прошeл академию усть-каменогорского «Алтая». В 2021 году он перешeл в белорусскую «Белшину», в 2023-м присоединился к костанайскому «Тоболу».
- По итогам сезона-2024 его признали лучшим игроком и лучшим бомбардиром Премьер-лиги Казахстана.
- За сборную Казахстана Чесноков дебютировал в 2023 году в матче квалификации чемпионата Европы. Всего за национальную команду он провeл 24 матча и забил два гола.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»