  • Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»

Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»

Вчера, 16:00
1

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев подробно рассказал об уходе из самарского клуба и несостоявшемся назначении в «Актобе».

– Можете назвать формулировку, с которой вы покинули «Крылья»? Вы прошли в Кубке «Локомотив», а в чемпионате победили «Динамо Мх» перед паузой. Казалось, что ситуация стабильная. Что вам объявляли при уходе?

– Не понравилась статья. Не сказали, какая именно. Был еще определенный повод – «сбежал», это очень сильно муссировалось, резало слух. Кому это было выгодно, они делали акцент на этом.

– Вы в разговоре с Иваном Карповым сказали, что «Актобе» хотел вас назначить сейчас, но вы согласны только на лето. Когда вы покинули «Крылья», почему вы не оказались в «Актобе»?

– Здесь это подтверждает, что я никуда не сбегал. Я в очередной раз подтвердил, что мое решение остается до конца.

Я вам больше скажу, что когда вышел от губернатора [Самарской области Вячеслава Федорищева], где мне сказали, что завтра сообщат, останусь ли я в клубе, мне вечером позвонил инвестор «Актобе».

И он сказал: «Магомед, тебя завтра же могут уволить». Я говорю: «Да, могут». Он отвечает: «Мы завтра должны назначить тренера. Он уже летит, но если ты нам даешь добро, то мы тебя назначаем и отказываемся от этого варианта».

Я его поблагодарил и отказался. Я все-таки человек своего слова. Здесь не важны какие-то финансовые моменты. Я дал слово идти до конца с командой, и какое бы решение ни приняло руководство, я его приму с достоинством. И на следующий день они назначили тренера, а меня уволили.

– Грубо говоря, в конце марта у вас была ситуация, что вы тренируете «Крылья» до конца сезона, а с лета возглавляете «Актобе». Жизнь распланирована на год вперед. А на сегодня у вас нет ни Самары, ни «Актобе».

– Да. Я рад, что так получилось. Если бы я там оказался, то сказали бы, что я все-таки вел переговоры и хотел сейчас уйти. Я всегда говорил, что хочу доработать. Скажу немного по-пацански, что ответил за свои слова.

  • «Крылья» уволили тренера 1 апреля.
  • Вместо него самарскую команду возглавил Сергей Булатов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Крылья Советов Актобе Адиев Магомед
Комментарии (1)
Fеnix
1776865537
Я дал слово идти до конца с командой===А они на него наплевали.И теперь без команды.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
