Сычев одним словом описал продление контракта Акинфеева с ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев отреагировал на продление контракта вратаря Игоря Акинфеева с ЦСКА.

«Это вообще фантастика. Особенно для армейских болельщиков. Примера такого долголетия именно в одной команде, думаю, не припомнит никто в нашей истории.

Давно такого не было. Поэтому особенно ценно, что он так долго играет в составе армейцев», – сказал Сычев.