Сычев одним словом описал продление контракта Акинфеева с ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев отреагировал на продление контракта вратаря Игоря Акинфеева с ЦСКА.
«Это вообще фантастика. Особенно для армейских болельщиков. Примера такого долголетия именно в одной команде, думаю, не припомнит никто в нашей истории.
Давно такого не было. Поэтому особенно ценно, что он так долго играет в составе армейцев», – сказал Сычев.
- Новое соглашение ЦСКА с 40-летним вратарем рассчитано до конца сезона-2026/27.
- В минувшем сезоне он провел за клуб 21 матч, пропустил 23 гола, сыграл на ноль в 4 встречах.
- Акинфеев выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Дебют состоялся в гостевом матче РПЛ против «Крыльев Советов».
Источник: «Советский спорт»