Байдачный – о бане России: «Возможно, мы никогда больше в Европе не сыграем»

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный допускает, что российские команды никогда не вернутся в турниры под эгидой УЕФА.

Клубам РПЛ продлили бан в еврокубках до лета 2027 года.

Отстранение длится с февраля 2022-го.

Россия сейчас занимает 28‑е место в таблице коэффициентов УЕФА и может делегировать 4 клуба в еврокубки.

«Я за всю жизнь подобного не видел. Засуживали нас постоянно, как могли мешали всегда, но сейчас просто отстранили от футбола. Даже не хочу говорить и рассуждать о них.

Возможно, мы никогда больше в Европе не сыграем. Можем только сыграть, если не будет негодяев. Но есть еще весь мир. Не будет еврокубков – будут другие кубки. Будут Евроазиатские турниры.

Возможно, не будет уже нынешнего формата соревнований, а появится что-то другое. Стоит двигаться в направлении подальше от этой Европы. Весь мир перед нами, где живут нормальные люди.

Надо развивать свой чемпионат. Нужно использовать своих русских людей, которые родились в этой стране, либо ребят из Беларуси. Надо сделать чемпионат России хорошего уровня. Воспитывать своих тренеров, помогать им.

Вот это путь развития, а не приглашение всех этих, о которых я даже говорить не хочу», – заявил Байдачный.