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  • Байдачный – о бане России: «Возможно, мы никогда больше в Европе не сыграем»

Байдачный – о бане России: «Возможно, мы никогда больше в Европе не сыграем»

Сегодня, 19:56
7

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный допускает, что российские команды никогда не вернутся в турниры под эгидой УЕФА.

  • Клубам РПЛ продлили бан в еврокубках до лета 2027 года.
  • Отстранение длится с февраля 2022-го.
  • Россия сейчас занимает 28‑е место в таблице коэффициентов УЕФА и может делегировать 4 клуба в еврокубки.

«Я за всю жизнь подобного не видел. Засуживали нас постоянно, как могли мешали всегда, но сейчас просто отстранили от футбола. Даже не хочу говорить и рассуждать о них.

Возможно, мы никогда больше в Европе не сыграем. Можем только сыграть, если не будет негодяев. Но есть еще весь мир. Не будет еврокубков – будут другие кубки. Будут Евроазиатские турниры.

Возможно, не будет уже нынешнего формата соревнований, а появится что-то другое. Стоит двигаться в направлении подальше от этой Европы. Весь мир перед нами, где живут нормальные люди.

Надо развивать свой чемпионат. Нужно использовать своих русских людей, которые родились в этой стране, либо ребят из Беларуси. Надо сделать чемпионат России хорошего уровня. Воспитывать своих тренеров, помогать им.

Вот это путь развития, а не приглашение всех этих, о которых я даже говорить не хочу», – заявил Байдачный.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Байдачный Анатолий
Комментарии (7)
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Цугундeр
1780852393
"Выпряг народ лошадей — и купчину С криком «ура!» по дороге помчал… Кажется, трудно отрадней картину Нарисовать, генерал?."(
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Plyash
1780852764
Интересное , однако , мнение Анатолия , и такое же уж совсем упадочное . А надо просто прекратить земельные ресурсы и источники тепла поставлять в гейропу , и сразу всё возвернётся восвояси . Пусть сами выживают .
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Антрацитовый волхв
1780854609
Не нужна нам Азия. Вернут через несколько лет.
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Vats
1780855792
Да всем известно и понятно, когда российские команды смогут вернуться на междунарожные турниры.
Ответить
VVM1964
1780859624
Бла бла бла !(...
Ответить
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