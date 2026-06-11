Байдачный – о решении «Динамо»: «После этого клуб для меня больше не существует»

Бывший тренер «Ахмата» Анатолий Байдачный недоволен, что «Динамо» назначило на пост главного тренера немца Сандро Шварца.

«Говорю, как динамовец, что после назначения этого человека для меня «Динамо» больше не существует. Так будет до тех пор, пока он там работает.

Я вообще презираю всех, кто против нашей страны. А здесь еще их в команды назначают. Они нам запрещают везде выступать, а мы их берем. Это преступление против страны! Люди окончательно совесть потеряли.

«Динамо» очень сильно подпортило себе репутацию. Я даже их матчи смотреть не буду», – сказал Байдачный.