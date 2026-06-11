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  • Байдачный – о решении «Динамо»: «После этого клуб для меня больше не существует»

Байдачный – о решении «Динамо»: «После этого клуб для меня больше не существует»

11 июня, 17:48
18

Бывший тренер «Ахмата» Анатолий Байдачный недоволен, что «Динамо» назначило на пост главного тренера немца Сандро Шварца.

«Говорю, как динамовец, что после назначения этого человека для меня «Динамо» больше не существует. Так будет до тех пор, пока он там работает.

Я вообще презираю всех, кто против нашей страны. А здесь еще их в команды назначают. Они нам запрещают везде выступать, а мы их берем. Это преступление против страны! Люди окончательно совесть потеряли.

«Динамо» очень сильно подпортило себе репутацию. Я даже их матчи смотреть не буду», – сказал Байдачный.

  • Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Он уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • Немцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в «Герте», «Майнце» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
  • «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Байдачный Анатолий Шварц Сандро
Комментарии (18)
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Desma
1781191089
Байдачный, как никогда, прав.
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САДЫЧОК
1781191278
Этот тип без тренерских знаний Байдачный хочет видеть таких же бездарей у руля команд РПЛ и снимать налог с иностранцев. Ничего общего с футболом в голове этого старого чела Нет!
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Vitaga
1781194352
дурак наверное.. игнорировать надо не клуб а его руководство. причем тут само Динамо? его игроки и фаны? маразм наверное настиг
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Бан
1781199227
Байдачный неплохой был игрок, жаль рано закончил, но по человечески оказался дураком. Смешивать политику со спортом или искусством могут или иди0ты, или ура-патриоты (что собственно говоря одно и то же). Если Шварц может принести пользу команде, то какое значение имеет его принадлежность?
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СанСанычЯ
1781209195
100% - согласен!
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