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МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Ред Буллз
€ 25 млн
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк
МЛС 2026
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Сайт:
http://www.newyorkredbulls.com/
Тренер:
Майкл Брэдли
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Статистика
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Таблица
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Шварц написал Карпину после его назначения в «Динамо»
2025.06.17 21:45
Реакция Шварца на интерес «Спартака»
2025.05.19 16:05
5
«Спартак» рассматривает экс-тренера «Динамо», работающего в МЛС
2025.05.17 00:36
5
Статистика Миранчука против «Нью-Йорк Ред Буллз»
2025.03.09 15:00
1
Клопп объяснил отказ от тренерской работы
2025.01.15 11:08
Фото
Бывшая пресс-атташе «Динамо» трогательно отреагировала на поражение Шварца в финале МЛС
2024.12.09 22:37
1
Определен победитель сезона МЛС
2024.12.08 08:29
Экс-тренер «Динамо» вывел «Нью-Йорк РБ» в финал МЛС
2024.12.01 08:27
1
Фото
Бывшая пресс-атташе «Динамо» трогательно поздравила Шварца с днем рождения
2024.10.17 17:58
1
«Ред Булл» подтвердил назначение Клоппа
2024.10.09 11:27
Стало известно новое место работы Клоппа
2024.10.09 10:45
2
Видео
МЛС. 1+1 Миранчука помогли «Атланте» победить «Нью-Йорк РБ» Шварца (2:1), Алексей стал лучшим в матче
2024.10.06 09:40
МЛС. Гол Миранчука во 2-м матче подряд помог «Атланте» сыграть вничью с «Нью-Йорк РБ» (2:2)
2024.09.22 08:14
Фото
Бывшая пресс-атташе «Динамо» встретилась со Шварцем в США
2024.07.20 16:00
4
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
МЛС. «Интер» одержал волевую победу над «Ред Буллс» (6:2), у Месси 1+5, у Суареса хет-трик
2024.05.05 09:31
«Интер Майами» без Месси потерпел разгромное поражение в МЛС
2024.03.23 23:13
Трансляция
«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2024
2024.03.23 17:27
«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Интер Майами»: прогноз на матч регулярного сезона МЛС, 23 марта
2024.03.23 09:52
Фото
Форсберг покинул «Лейпциг» после девяти лет в клубе
2023.12.17 10:51
1
Бывший главный тренер «Динамо» Шварц нашел новый клуб
2023.12.14 19:33
3
Экс-тренер «Динамо» Шварц будет работать в МЛС
2023.11.16 20:57
Месси забил в дебютном матче в МЛС
2023.08.27 08:52
Трансляция
«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023
2023.08.27 02:35
Видео
Игроки «Барселоны» посетили тренировку клуба НБА
2022.08.03 09:38
Фото
Анри открыл матч «Нью-Йорк РБ» – «Барселона». Он играл за обе команды
2022.07.31 13:47
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