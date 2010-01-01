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Команды
Нью-Йорк Ред Буллз
Результаты
€ 25 млн
Нью-Йорк Ред Буллз - результаты матчей
Нью-Йорк
МЛС 2026
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Сайт:
http://www.newyorkredbulls.com/
Тренер:
Майкл Брэдли
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США. МЛС. 2010
Товарищеские матчи. 2010
13.09 | 02:30
Коламбус
0 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
10.09 | 05:30
Лос-Анджелес
2 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
06.09 | 03:30
Сиэтл
0 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
30.08 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
Филадельфия Юнион
23.08 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
Чикаго Файр
20.08 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
Нэшвилл
16.08 | 02:30
Атланта Юнайтед
2 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
02.08 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
Орландо Сити
26.07 | 01:30
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
Шарлотт
23.07 | 02:30
Филадельфия Юнион
3 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
24.05 | 03:30
Канзаc Сити
1 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
17.05 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
Нью-Йорк Сити
14.05 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
Коламбус
09.05 | 21:30
Чикаго Файр
1 : 3
Нью-Йорк Ред Буллз
03.05 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
Даллас
26.04 | 02:30
Цинциннати
2 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
23.04 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 4
Ди Си Юнайтед
18.04 | 21:30
Монреаль
4 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
12.04 | 02:30
Интер Майами
2 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
05.04 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
Цинциннати
22.03 | 02:30
Шарлотт
6 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
14.03 | 20:00
Торонто
1 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
08.03 | 23:30
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
Монреаль
28.02 | 22:30
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
Нью-Инглэнд Революшн
22.02 | 03:30
Орландо Сити
1 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
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