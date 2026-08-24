Жедсон ответил Дивееву, не считающему «Спартак» претендентом на чемпионство

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш заявил, что его не задели слова защитника «Зенита» Игоря Дивеева.
После матча команд в 5-м туре РПЛ, в котором москвичи дома победили 2:0, игрок петербуржцев сказал, что не считает красно-белых претендентами на чемпионство.
– Расскажите о вашем будущем? Как прокомментируете слухи, что можете продолжить карьеру в Турции?
– Мне ничего про это не известно. Я не читаю новости, я игрок «Спартака» и собираюсь дальше играть тут.
– Футболист «Зенита» Игорь Дивеев после матча пятого тура сказал, что не считает «Спартак» претендентом на чемпионство. Не задевают такие слова?
– Нет, меня это не волнует. Я предпочитаю о таком не говорить. Пусть рассуждают другие люди, наша задача добиваться результата.
- У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
- Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами.
- Жедсон до «Спартака» играл в Турции за «Галатасарай», «Ризеспор» и «Бешикташ». В московский клуб перешел летом 2025 года. Его контракт с ним рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»