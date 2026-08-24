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  • Жедсон ответил Дивееву, не считающему «Спартак» претендентом на чемпионство

Жедсон ответил Дивееву, не считающему «Спартак» претендентом на чемпионство

24 августа, 08:41
12

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш заявил, что его не задели слова защитника «Зенита» Игоря Дивеева.

После матча команд в 5-м туре РПЛ, в котором москвичи дома победили 2:0, игрок петербуржцев сказал, что не считает красно-белых претендентами на чемпионство.

– Расскажите о вашем будущем? Как прокомментируете слухи, что можете продолжить карьеру в Турции?

– Мне ничего про это не известно. Я не читаю новости, я игрок «Спартака» и собираюсь дальше играть тут.

– Футболист «Зенита» Игорь Дивеев после матча пятого тура сказал, что не считает «Спартак» претендентом на чемпионство. Не задевают такие слова?

– Нет, меня это не волнует. Я предпочитаю о таком не говорить. Пусть рассуждают другие люди, наша задача добиваться результата.

  • У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
  • Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами.
  • Жедсон до «Спартака» играл в Турции за «Галатасарай», «Ризеспор» и «Бешикташ». В московский клуб перешел летом 2025 года. Его контракт с ним рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дивеев Игорь Фернандеш Жедсон
Комментарии (12)
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Красногвардейчик
1787550767
Да....Дивеев очередной раз показал что он пень
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ПалкоВводецъ007
1787555144
Даю зуб Номэдки, что свалятся на своё многолетнее шестое место. Гыгыгы
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zigbert
1787556353
Вот и правильно.Надо больше думать о своей игре не обращая внимание на всевозможных предсказателей.
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Good_win_ФКСМ
1787556728
все верно, нечего Жедсону обращать внимание на глупый понос глупого бо.мжа Искариота
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САДЫЧОК
1787556819
У Дивеева весь интеллект написан на лице.Но не об этом.Дивеев привозила вообще то.Если сравнивать с Друкшичем, который сейчас рубится с Реалом- то Дивеев это пацанчик, который должен подавать мячики за воротами.
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oyabun
1787556917
Жедсон вчера был очен полезен в игре. Особенно в отборах.
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DOOMSDAY
1787558819
Нормально так ответил Дивееву.
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Спартaк
1787568553
жедсон ответил дивееву не считавшим его футболистом
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