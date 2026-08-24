Жедсон ответил Дивееву, не считающему «Спартак» претендентом на чемпионство

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш заявил, что его не задели слова защитника «Зенита» Игоря Дивеева.

После матча команд в 5-м туре РПЛ, в котором москвичи дома победили 2:0, игрок петербуржцев сказал, что не считает красно-белых претендентами на чемпионство.

– Расскажите о вашем будущем? Как прокомментируете слухи, что можете продолжить карьеру в Турции?

– Мне ничего про это не известно. Я не читаю новости, я игрок «Спартака» и собираюсь дальше играть тут.

– Футболист «Зенита» Игорь Дивеев после матча пятого тура сказал, что не считает «Спартак» претендентом на чемпионство. Не задевают такие слова?

– Нет, меня это не волнует. Я предпочитаю о таком не говорить. Пусть рассуждают другие люди, наша задача добиваться результата.