«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для «Спартака» по итогам матча пятого тура РПЛ против «Зенита».
Красно-белых суммарно оштрафовали на 80 тысяч рублей: на 50 – за оскорбительные фанатские кричалки, на 30 – за «иные нарушения регламента соревнования».
Болельщики столичной команды скандировали «Саша Соболев – проститутка» и «Зенит» – позор российского футбола».
- «Спартак» выиграл у «Зенита» со счетом 2:0.
- Команды после пяти туров идут на втором и четвертом месте соответственно в таблице РПЛ.
Источник: сайт РФС