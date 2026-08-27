«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для «Спартака» по итогам матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

Красно-белых суммарно оштрафовали на 80 тысяч рублей: на 50 – за оскорбительные фанатские кричалки, на 30 – за «иные нарушения регламента соревнования».

Болельщики столичной команды скандировали «Саша Соболев – проститутка» и «Зенит» – позор российского футбола».