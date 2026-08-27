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«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева

27 августа, 21:27
16

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для «Спартака» по итогам матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

Красно-белых суммарно оштрафовали на 80 тысяч рублей: на 50 – за оскорбительные фанатские кричалки, на 30 – за «иные нарушения регламента соревнования».

Болельщики столичной команды скандировали «Саша Соболев – проститутка» и «Зенит» – позор российского футбола».

  • «Спартак» выиграл у «Зенита» со счетом 2:0.
  • Команды после пяти туров идут на втором и четвертом месте соответственно в таблице РПЛ.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (16)
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alefreddy
1787855899
за это поощрять необходимо
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NewLife
1787859189
Опять за правду наказывают😬
Ответить
Strige
1787865403
Оскорбляя ЗПРФ вы оскорбляете Миллера!!! **** на Бога, **** на государство!!! Ату вас!!! )))
Ответить
FWSPM
1787868849
Vox populi, vox Dei
Ответить
boris63
1787886697
Обидно погореть за правду.
Ответить
subbotaspartak
1787891673
Обязательно! Обязательно и дословно надо было повторить сказанное, никто ж не знает за что... нас то забанят...
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rash1959
1787897203
А на 30 тыс даже не стали искать обоснование - "иные" и всё. Это типа как кэшбэк от штрафного полтинника. А может «иные нарушения регламента соревнования» это то что выиграли у зинки?
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Good_win_ФКСМ
1787902590
оскорблений вообще не было - одна правда.. а вот "иные нарушения регламента чемпионата" - тут интересно что придумали эти прости-господи.... Наверное, у бо.мжей унитазы были с сидушками без подогрева. Или все же за то, что не вернули дельфину маску? ))) КДК - позор Российского футбола наравне со своим бо.мже-спонсором с поМойки!
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andr45
1787906777
«Спартак» легко отделался) Других за победу над «Zenitе» с работы с треском выгоняют))
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zigbert
1787930924
Можно подумать что болельщики Зенита святые.
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