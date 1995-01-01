США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|2 тур
|5 марта, воскресенье
|03:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Нэшвилл
|4 тур
|12 марта, воскресенье
|04:30
|Миннесота Юнайтед
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5 тур
|19 марта, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Коламбус
|6 тур
|26 марта, воскресенье
|02:30
|Шарлотт
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8 тур
|2 апреля, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9 тур
|9 апреля, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Сан-Хосе
|11 тур
|16 апреля, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Хьюстон
|12 тур
|23 апреля, воскресенье
|02:30
|Монреаль Импакт
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14 тур
|30 апреля, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Филадельфия Юнион
|17 тур
|14 мая, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Нью-Йорк Сити
|18 тур
|18 мая, четверг
|02:30
|Торонто
|Нью-Йорк Ред Буллз
|19 тур
|21 мая, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Монреаль Импакт
|21 тур
|28 мая, воскресенье
|05:30
|Сиэтл
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22 тур
|1 июня, четверг
|02:30
|Интер
|Нью-Йорк Ред Буллз
|23 тур
|4 июня, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Орландо Сити
|26 тур
|22 июня, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Шарлотт
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Атланта Юнайтед
|29 тур
|2 июля, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31 тур
|9 июля, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Нью-Инглэнд Революшн
|32 тур
|13 июля, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Цинциннати
|34 тур
|16 июля, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|Нью-Йорк Ред Буллз
|35 тур
|21 августа, понедельник
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Ди Си Юнайтед
|36 тур
|27 августа, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Интер
|38 тур
|31 августа, четверг
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|Нью-Йорк Ред Буллз
|40 тур
|4 сентября, понедельник
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Нью-Йорк Ред Буллз
|40 тур
|16 сентября, суббота
|22:30
|Нью-Йорк Сити
|Нью-Йорк Ред Буллз
|42 тур
|21 сентября, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Остин
|43 тур
|24 сентября, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Нью-Йорк Ред Буллз
|45 тур
|1 октября, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Чикаго Файр
|46 тур
|5 октября, четверг
|02:30
|Цинциннати
|Нью-Йорк Ред Буллз
|47 тур
|8 октября, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Торонто
|49 тур
|22 октября, воскресенье
|01:00
|Нэшвилл
|Нью-Йорк Ред Буллз