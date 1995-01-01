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    Нью-Йорк Ред Буллз - расписание

    Город Нью-Йорк
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт http://www.newyorkredbulls.com/
    Стадион Ред Булл Арена
    Тренер Герхард Штрубер
    США. МЛС 2023
    2 тур
    		5 марта, воскресенье 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 04:30 Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		19 марта, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		26 марта, воскресенье 02:30 Шарлотт Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		9 апреля, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		23 апреля, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		30 апреля, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		14 мая, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 02:30 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 05:30 Сиэтл Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 02:30 Интер Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		4 июня, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		22 июня, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Шарлотт
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		2 июля, воскресенье 02:30 Коламбус Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		9 июля, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		13 июля, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		27 августа, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Интер
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 02:30 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		4 сентября, понедельник 02:30 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		16 сентября, суббота 22:30 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		21 сентября, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Остин
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		24 сентября, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		5 октября, четверг 02:30 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		8 октября, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 01:00 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз
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