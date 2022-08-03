- 3 августа 2022
- 09:38 Видео Игроки «Барселоны» посетили тренировку клуба НБА
- 31 июля 2022
- 13:47 Фото Анри открыл матч «Нью-Йорк РБ» – «Барселона». Он играл за обе команды
- 13:10 «Нью-Йорк РБ» поблагодарил «Барселону» после поражения
- 07:42 Товарищеские матчи. «Реал» победил «Ювентус», «Барселона» – «Нью-Йорк РБ»
- 12 июня 2022
- 17:43 Фото «Барселона» назвала всех соперников по сборам в США. «Реал», «Ювентус» – в списке 2
- 30 января 2021
- 08:54 «Ливерпуль» может арендовать защитника «Нью-Йорка» Лонга
- 8 октября 2020
- 07:57 Видео Игуаин забил дебютный гол за «Интер» Майами со штрафного. Он стал победным в матче с «Нью-Йорком» 1
- 22 августа 2019
- 10:59 Видео Руни получил красную карточку в матче МЛС. Арбитр удалил игрока после просмотра видеоповтора 3
- 23 апреля 2019
- 11:51 «Нью-Йорк Ред Буллз» опроверг информацию о назначении Анри главным тренером
- 18 апреля 2019
- 07:00 Sky Sports: Анри может возглавить «Нью-Йорк Ред Буллз»
- 27 августа 2018
- 16:29 Руни провел 500-й матч в чемпионатах в своей карьере 4
- 7 августа 2017
- 06:07 Хет-трик Вильи принес победу «Нью-Йорк Сити» над «Нью-Йорк Ред Буллз» 5
- 30 июля 2017
- 06:59 МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
- 19 июня 2017
- 09:16 Видео Дубль Райта-Филлипса принес три очка «Нью-Йорк Ред Буллз» 2
- 20 мая 2017
- 06:40 МЛС. «Н.Й. Рэд Буллз» сыграл вничью с «Торонто» 2
- 7 мая 2017
- 07:36 МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты
- 1 мая 2017
- 01:00 МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»
- 10 апреля 2017
- 06:04 МЛС. «Орландо» скромно обыграл «Рэд Буллз», «Канзаc Сити» не оставил шансов «Колорадо»
- 26 марта 2017
- 18:10 МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 13 марта 2017
- 22:41 МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты» 2
- 12 марта 2017
- 01:06 Голкипер «Нью-Йорк Рэд Буллз» Роблес установил рекорд МЛС по количеству матчей, проведенных поряд 2
- 6 марта 2017
- 19:01 МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты
- 31 октября 2016
- 06:14 МЛС. Вилья и Лэмпард не помогли «Нью-Йорк Сити», Дос Сантос приносит победу «Гэлакси»
- 19 сентября 2016
- 06:19 МЛС. Дубль Алтидора принес «Торонто» ничью с «Рэд Буллз»