Стало известно новое место работы Клоппа

Бывший главный тренер «Ливерпуля», «Боруссии Д» и «Майнца» Юрген Клопп станет руководителем футбольного направления в компании «Ред Булл».

По данным Sky Sports, немецкий специалист уже подписал долгосрочный контракт и приступит к работе с 1 января 2025 года.

В новой должности 57-летний специалист будет отвечать за стратегическое управление международной сетью футбольных команд системы «Ред Булл». В нее входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью‑Йорк Ред Буллз» и бразильский «Брагантино», а также их дочерние и фарм-клубы.

Отмечается, что в контракте Клоппа есть опция досрочного расторжения в случае приглашения возглавить сборную Германии.