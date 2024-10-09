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    Стало известно новое место работы Клоппа

    Бывший главный тренер «Ливерпуля», «Боруссии Д» и «Майнца» Юрген Клопп станет руководителем футбольного направления в компании «Ред Булл».

    По данным Sky Sports, немецкий специалист уже подписал долгосрочный контракт и приступит к работе с 1 января 2025 года.

    В новой должности 57-летний специалист будет отвечать за стратегическое управление международной сетью футбольных команд системы «Ред Булл». В нее входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью‑Йорк Ред Буллз» и бразильский «Брагантино», а также их дочерние и фарм-клубы.

    Отмечается, что в контракте Клоппа есть опция досрочного расторжения в случае приглашения возглавить сборную Германии.

    • Клопп покинул «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24, отработав в команде 8 лет и 8 месяцев.
    • После отставки немецкий специалист сказал, что в ближайшее время не намерен возвращаться к тренерской работе.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:45
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    Комментарии (3)
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    1728460047
    Новый клопповник.
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    FRZZ
    1728461555
    Всё правильно, заработал он достаточно много денег, теперь нужна работа без особых нервов, здоровье дороже всего.
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    DOCTOR PENALTY
    1728462372
    Много знает, много умеет, теперь новый этап самореализации для честолюбивого Клоппа. *
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