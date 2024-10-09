Стало известно новое место работы Клоппа

Бывший главный тренер «Ливерпуля», «Боруссии Д» и «Майнца» Юрген Клопп станет руководителем футбольного направления в компании «Ред Булл».
По данным Sky Sports, немецкий специалист уже подписал долгосрочный контракт и приступит к работе с 1 января 2025 года.
В новой должности 57-летний специалист будет отвечать за стратегическое управление международной сетью футбольных команд системы «Ред Булл». В нее входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью‑Йорк Ред Буллз» и бразильский «Брагантино», а также их дочерние и фарм-клубы.
Отмечается, что в контракте Клоппа есть опция досрочного расторжения в случае приглашения возглавить сборную Германии.
- Клопп покинул «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24, отработав в команде 8 лет и 8 месяцев.
- После отставки немецкий специалист сказал, что в ближайшее время не намерен возвращаться к тренерской работе.