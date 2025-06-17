Шварц написал Карпину после его назначения в «Динамо»

Валерий Карпин рассказал про общение с бывшим главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем.
– Ваш стиль напоминает «Динамо» при Шварце.
– Сказал бы наоборот. «Динамо» Шварца напоминает «Ростов».
С Сандро у нас всегда были великолепные отношения. В Турции на сборах, когда я был только тренером сборной, выпили по кружке пива. Обсуждали игру «Динамо», «Ростова», построение 4-3-3. Потом выпили по второй кружке пива, хорошо расстались.
Он мне написал, поздравил. Сказал мне: «Наконец-то я увижу 4-3-3 в «Динамо».
- Немец тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- С командой он доходил до кубкового финала.
Источник: «Чемпионат»