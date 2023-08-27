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    • «Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023

    «Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами», 36 тур МЛС на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2023, в 02:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Нью-Йорке на стадионе Ред Булл Арена.

    Лионель Месси начнет матч на скамейке запасных.

    Стартовые составы команд:

    «Нью-Йорк Ред Буллс»: Коронел, Толкин, Нилис, Рейес, Харпер, Лукиньяс, Иервуд, Амайя, Фернандес, Де Паула, Эдельман

    Главный тренер: Герхард Штрубер

    «Интер Майами»: Коллендер, Аллен, Авилес, Миллер, Альба, Гомес, Руис, Арройо, Фариас, Кампана, Тэйлор

    Главный тренер: Херардо Мартино

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»

    Прямой эфир встречи будет проходить в «VK-Видео».

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    Источник: «Бомбардир»

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