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  • «Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023

«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2023

27 августа 2023, 02:35

Смотреть прямую трансляцию матч «Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами», 36 тур МЛС на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2023, в 02:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Нью-Йорке на стадионе Ред Булл Арена.

Лионель Месси начнет матч на скамейке запасных.

Стартовые составы команд:

«Нью-Йорк Ред Буллс»: Коронел, Толкин, Нилис, Рейес, Харпер, Лукиньяс, Иервуд, Амайя, Фернандес, Де Паула, Эдельман

Главный тренер: Герхард Штрубер

«Интер Майами»: Коллендер, Аллен, Авилес, Миллер, Альба, Гомес, Руис, Арройо, Фариас, Кампана, Тэйлор

Главный тренер: Херардо Мартино

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Нью-Йорк Ред Буллс» – «Интер Майами»

Прямой эфир встречи будет проходить в «VK-Видео».

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Интер Майами Нью-Йорк Ред Буллз
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