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    Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о признании Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.

    • Аргентинец опередил в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
    • Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.
    • Нападающий не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».

    «Почему люди спорят о награждении Месси? Это странно, учитывая, что голосовали футбольные люди.

    Думаю, что эти споры выходят за рамки футбола. Если бы выиграли Холанд или Мбаппе, это тоже было бы нормально», – заявил Скалони.

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    Источник: Marca

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