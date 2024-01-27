Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о признании Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.
- Аргентинец опередил в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
- Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.
- Нападающий не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».
«Почему люди спорят о награждении Месси? Это странно, учитывая, что голосовали футбольные люди.
Думаю, что эти споры выходят за рамки футбола. Если бы выиграли Холанд или Мбаппе, это тоже было бы нормально», – заявил Скалони.