Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о признании Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.

Аргентинец опередил в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Для него это восьмая награда The Best с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА.

Нападающий не прилетел на церемонию награждения, предпочтя не пропускать тренировки «Интера Майами».

«Почему люди спорят о награждении Месси? Это странно, учитывая, что голосовали футбольные люди.

Думаю, что эти споры выходят за рамки футбола. Если бы выиграли Холанд или Мбаппе, это тоже было бы нормально», – заявил Скалони.