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    «Ред Булл» подтвердил назначение Клоппа

    Компания «Ред Булла» объявила о назначении Юргена Клоппа главой футбольного направления. 57-летний немецкий специалист приступит к работе с 1 января 2025 года.

    Он будет отвечать за стратегическое управление международной сетью футбольных команд системы «Ред Булл». В нее входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью‑Йорк Ред Буллз» и бразильский «Брагантино», а также их дочерние и фарм-клубы.

    Компания сообщила, что специалист не будет участвовать в повседневной деятельности клубов. Он будет помогать спортивным директорам в продвижении философии «Ред Булл». Также Клопп будет заниматься курированием скаутских служб и обучением тренеров.

    • Клопп покинул «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24, отработав в команде 8 лет и 8 месяцев.
    • После отставки немецкий специалист сказал, что в ближайшее время не намерен возвращаться к тренерской работе.

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    Источник: официальный сайт «Ред Булла»

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