«Ред Булл» подтвердил назначение Клоппа

Компания «Ред Булла» объявила о назначении Юргена Клоппа главой футбольного направления. 57-летний немецкий специалист приступит к работе с 1 января 2025 года.

Он будет отвечать за стратегическое управление международной сетью футбольных команд системы «Ред Булл». В нее входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью‑Йорк Ред Буллз» и бразильский «Брагантино», а также их дочерние и фарм-клубы.

Компания сообщила, что специалист не будет участвовать в повседневной деятельности клубов. Он будет помогать спортивным директорам в продвижении философии «Ред Булл». Также Клопп будет заниматься курированием скаутских служб и обучением тренеров.