Бывшая пресс-атташе «Динамо» встретилась со Шварцем в США

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», посетила США и сходила на матч МЛС с участием «Нью-Йорк РБ».

Американцев тренирует Сандро Шварц, в 2020-2022 годах работавший с «Динамо».

Лысенко встретилась с немцем и его штабом.

В посещенном Полиной матче «Нью-Йорк РБ» сыграл вничью с «Монреалем» (2:2).

Команда Шварца в общей таблице МЛС идет на 8-м месте.

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