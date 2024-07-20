Бывшая пресс-атташе «Динамо» встретилась со Шварцем в США

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», посетила США и сходила на матч МЛС с участием «Нью-Йорк РБ».
- Американцев тренирует Сандро Шварц, в 2020-2022 годах работавший с «Динамо».
Лысенко встретилась с немцем и его штабом.
- В посещенном Полиной матче «Нью-Йорк РБ» сыграл вничью с «Монреалем» (2:2).
- Команда Шварца в общей таблице МЛС идет на 8-м месте.
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Источник: «Бомбардир»