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  • «Оправдываться не должна»: экс-ведущая «Динамо» Лысенко – о слухах, что Лещук из-за нее бросил семью

«Оправдываться не должна»: экс-ведущая «Динамо» Лысенко – о слухах, что Лещук из-за нее бросил семью

7 мая 2023, 11:18
4

Бывшая ведущая и пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко отреагировала на слухи, что она теперь встречается с вратарем команды Игорем Лещуком, который старше нее на три года.

«Ждете пост по этому поводу? Мне действительно есть что сказать, но считаю, что оправдываться не должна – как минимум потому что это личная жизнь», – написала Лысенко в комментариях в телеграме.

Накануне Лещук сообщил о бракоразводном процессе с женой Виолеттой, с которой был вместе с 2015 года. У них две дочери.

Пост о разводе также выложила Виолетта. Она намеками сообщила, что причина распада семьи – роман Лещука с Лысенко.

Вчера в телеграме было опубликовано совместное фото Лысенко и Лещука, но его подлинность не подтверждена.

Фото: социальные сети Полины Лысенко

Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (4)
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jek718875
1683450756
Руссо футболисто, облико морале
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witalik
1683457413
А Полина ничего ! Судя по её харе, Лещук очередная кратковременная ступенька в её будущей блестящей сучь.й карьере. Лещук, беги, идиот, как чёрт от ладана...
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nemolod
1683625905
На сборах такое часто случалось,случается и будет случаться!
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FanatSerj
1683635865
Везунчик, Полина прям ТОП ТОП девушка, не вот эти силиконовые и надувные, да и умненькая )) Как в союзе говорили красавица комсомолка )))
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