«Оправдываться не должна»: экс-ведущая «Динамо» Лысенко – о слухах, что Лещук из-за нее бросил семью

Бывшая ведущая и пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко отреагировала на слухи, что она теперь встречается с вратарем команды Игорем Лещуком, который старше нее на три года.

«Ждете пост по этому поводу? Мне действительно есть что сказать, но считаю, что оправдываться не должна – как минимум потому что это личная жизнь», – написала Лысенко в комментариях в телеграме.

Накануне Лещук сообщил о бракоразводном процессе с женой Виолеттой, с которой был вместе с 2015 года. У них две дочери.

Пост о разводе также выложила Виолетта. Она намеками сообщила, что причина распада семьи – роман Лещука с Лысенко.

Вчера в телеграме было опубликовано совместное фото Лысенко и Лещука, но его подлинность не подтверждена.

Лысенко покинула «Динамо» в апреле, сейчас она работает в медийном «ФК Десять».

Фото: социальные сети Полины Лысенко

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