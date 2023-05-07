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    • «Оправдываться не должна»: экс-ведущая «Динамо» Лысенко – о слухах, что Лещук из-за нее бросил семью

    «Оправдываться не должна»: экс-ведущая «Динамо» Лысенко – о слухах, что Лещук из-за нее бросил семью

    Бывшая ведущая и пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко отреагировала на слухи, что она теперь встречается с вратарем команды Игорем Лещуком, который старше нее на три года.

    «Ждете пост по этому поводу? Мне действительно есть что сказать, но считаю, что оправдываться не должна – как минимум потому что это личная жизнь», – написала Лысенко в комментариях в телеграме.

    Накануне Лещук сообщил о бракоразводном процессе с женой Виолеттой, с которой был вместе с 2015 года. У них две дочери.

    Пост о разводе также выложила Виолетта. Она намеками сообщила, что причина распада семьи – роман Лещука с Лысенко.

    Вчера в телеграме было опубликовано совместное фото Лысенко и Лещука, но его подлинность не подтверждена.

    Фото: социальные сети Полины Лысенко

    Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.05.2023 11:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +128

      witalik 22 часа назад

      А Полина ничего ! Судя по её харе, Лещук очередная кратковременная ступенька в её будущей блестящей сучь.й карьере. Лещук, беги, идиот, как чёрт от ладана...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 7 мая, 12:12

      Руссо футболисто, облико морале

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