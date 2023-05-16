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  • Теперь вы можете писать про свой любимый клуб! Создавайте блог на «Бомбардире»

Теперь вы можете писать про свой любимый клуб! Создавайте блог на «Бомбардире»

16 мая 2023, 00:53
9

Привет. Это редакция «Бомбардира». И мы рады рассказать вам о возвращении блогов!

Теперь каждый читатель можно создавать собственный блог на bombardir.ru и писать в нем на любые футбольные темы. Что нужно сделать:

1. Быть зарегистрированным на «Бомбардире».

2. Дальше – создать свой блог. Ищите кнопку в правой части главной страницы:

Далее – заполняйте строчки с названием и описанием блога. Обратите внимание на ограничения по размерам фотографий-иконок блога.

Бум! Ваш блог работает и функционирует. Теперь давайте проговорим о базовых правилах блоговой платформы.

О чем можно писать в блогах?

Буквально обо всем! Вам нравится московский «Спартак» и история чемпионата России – смело пишите посты на эту тему. Нравится чемпионат Бангладеша? Это экзотика, но, уверены, она зайдет некоторой части пользователей. Нравится хоккей или просто не хотите писать о чем-то одно в футболе? Это ваше право: вы можете выбирать любую тему.

Гораздо важнее – то, о чем писать нельзя. У нас нет четкого списка с принципами формирования блоговой системы. Но вы должны понимать, что пост может быть удален за:

· Оскорбление и провокации пользователей. Мы ценим культурные споры: когда позиция четко и корректно сформулирована. В противном случае пост будет удален;

· Политические темы. Давайте обходить политику стороной и писать исключительно о спорте.

За одно нарушение – предупреждение и удаление поста. За многократные нарушения – бан. Еще бан можно словить сразу же и за другие вещи. Например, спам. Или оскорбление сотрудников.

Как я буду поощрен за свои старания?

Для начала выносом материала на главную, разумеется, если ваш пост будет отвечать нашим внутренним редакционным требованиям. Чуть позже, когда ядро блогеров будет сформировано, мы придумаем ачивки и блог-лигу.

Фото на плашке: SVEN SIMON/Global Look Press

Источник: Бомбардир
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Комментарии (9)
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derrik2000
1684171903
Мой блог сразу бешеная башкирка и еЯ "верные оруженосцы" зас.р..у.т. своими "перлами". Потому ничего создавать не буду.
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