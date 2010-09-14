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Динамо
Игорь Лещук
€ 600 тыс
Игорь Лещук
Динамо
20 февраля 1996 (30)
#31 | Вратарь
186 см | 84 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Лунев раскрыл, что думает о «Спартаке» и его болельщиках после дисквалификации
14 сентября
10
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
13 сентября
5
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
13 сентября
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
10 сентября
7
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
7 сентября
16
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
7 сентября
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
6 сентября
16
Шварц выбрал основного вратаря «Динамо»
16 июля
4
Лещук сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2026
4 июля
2
Лещук рассказал о поездке во Францию: «Давно мечтал оказаться в Колизее»
3 июля
1
Лещук оценил идею обратиться к колдуну, проклявшему Кейна, чтобы снять проклятие с «Динамо»
2 июля
Лещук высказался о топливном кризисе в России: «Мне повезло в этой непростой ситуации»
30 июня
3
Лещук ответил, что помешало ему стать лучшим вратарем России
28 июня
4
Радимов объяснил, почему начал критиковать Лещука
25 февраля
2
Лещук опять выразил недовольство Карпиным: «Пришлось пить средство для прочистки организма»
20 февраля
5
Лещук ответил на критику Мостового
18 февраля
Лещук уличил россиян в финансовой безграмотности
18 февраля
1
Тумилович назвал большую ошибку «Динамо»
16 февраля
6
Фото
Лещука обсмеяли за новую внешность
8 февраля
Фото
Лещук кардинально изменил внешность
8 февраля
5
Лещук пошутил о несостоявшемся переходе Бабаева в «Спартак»
5 февраля
Радимов ответил Лещуку
4 февраля
Лещук отреагировал на издевки от Радимова
4 февраля
2
Бубнов оценил слова Лещука о работе Карпина в «Динамо»
27 января
1
Радимов вновь поглумился над Лещуком
26 января
2
Лещук планирует после карьеры зарабатывать пассивным способом
26 января
2
Лещука уличили в подлости и мерзости
26 января
Радимов предложил выгнать Лещука из «Динамо»: «Он про партнеров наверняка гадости за спиной говорит»
25 января
2
Лещук заявил о пользе ухода Карпина из «Динамо»
25 января
2
Лещук подрался на тренировке «Динамо»
21 января
3
1
2
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Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
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Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
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