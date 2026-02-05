Лещук пошутил о несостоявшемся переходе Бабаева в «Спартак»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о том, что Ульви Бабаев остался в команде, отказав «Спартаку».
- Нападающий продлил контракт до 2029 года.
- Бабаев забил 5 голов в 16 матчах за «Динамо».
– Что сказали Ульви Бабаеву после срыва трансфера в «Спартак»?
– Подколол – зарядил ему кричалку спартаковскую, думал, что он продолжит, но он, видимо, не выучил.
– Что за кричалка?
– Которую они заряжают в начале игр.
– «Боже, «Спартак» храни»?
– Вы лучше знаете.
– Можно говорить, что он принял правильное решение, не перейдя в «Спартак»?
– Наверное, да. В «Динамо» больше шансов играть.
Источник: «РБ Спорт»