Лещук пошутил о несостоявшемся переходе Бабаева в «Спартак»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о том, что Ульви Бабаев остался в команде, отказав «Спартаку».

Нападающий продлил контракт до 2029 года.

Бабаев забил 5 голов в 16 матчах за «Динамо».

– Что сказали Ульви Бабаеву после срыва трансфера в «Спартак»?

– Подколол – зарядил ему кричалку спартаковскую, думал, что он продолжит, но он, видимо, не выучил.

– Что за кричалка?

– Которую они заряжают в начале игр.

– «Боже, «Спартак» храни»?

– Вы лучше знаете.

– Можно говорить, что он принял правильное решение, не перейдя в «Спартак»?

– Наверное, да. В «Динамо» больше шансов играть.