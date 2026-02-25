Введите ваш ник на сайте
Радимов объяснил, почему начал критиковать Лещука

Сегодня, 14:46
2

Владислав Радимов рассказал о своем отношении к вратарю «Динамо» Игорю Лещуку.

– В телеграм-канале вы часто подкалываете вратаря «Динамо» Лещука. Почему такой акцент на нем?

– У меня семья, дети, еду нужно купить. Лещук – 2865-я проблема в моей жизни. Вообще не вспомнил бы об Игоре, если бы не увидел матч с его участием.

К сожалению, Лещук не очень часто для футболиста выходит на поле. А так вообще не слежу за его карьерой.

Все началось с того, что он сказал: «Радимов хайпует на моем имени». Ну не на Лещуке же хайповать!

– Тем не менее вы остро написали о пассивном доходе Лещука.

– Не хотел выкладывать второй пост о нем, но само напросилось. Я вообще нормально его не знаю.

– Разве вы не знакомы?

– Нет. Только знаю по нашему футболу, где Игорь редко светится. «Ахмату» недавно забил – молодец.

– Если встретитесь – пообщаетесь?

– Вообще никаких проблем. Поздороваюсь, спрошу: «Как дела?» Буду в шутку травить точно так же при встрече, но никакой злости нет к нему, клянусь!

  • 29-летний Лещук всю карьеру провел в «Динамо».
  • Голкипер пропустил 100 голов в 77 матчах.

Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772020853
Играть потому что не умеет
Ответить
Fju-2
1772025179
Теперь интересно узнать, почему Madison Square Garden критикует Лещука?
Ответить
