Радимов объяснил, почему начал критиковать Лещука

Владислав Радимов рассказал о своем отношении к вратарю «Динамо» Игорю Лещуку.
– В телеграм-канале вы часто подкалываете вратаря «Динамо» Лещука. Почему такой акцент на нем?
– У меня семья, дети, еду нужно купить. Лещук – 2865-я проблема в моей жизни. Вообще не вспомнил бы об Игоре, если бы не увидел матч с его участием.
К сожалению, Лещук не очень часто для футболиста выходит на поле. А так вообще не слежу за его карьерой.
Все началось с того, что он сказал: «Радимов хайпует на моем имени». Ну не на Лещуке же хайповать!
– Тем не менее вы остро написали о пассивном доходе Лещука.
– Не хотел выкладывать второй пост о нем, но само напросилось. Я вообще нормально его не знаю.
– Разве вы не знакомы?
– Нет. Только знаю по нашему футболу, где Игорь редко светится. «Ахмату» недавно забил – молодец.
– Если встретитесь – пообщаетесь?
– Вообще никаких проблем. Поздороваюсь, спрошу: «Как дела?» Буду в шутку травить точно так же при встрече, но никакой злости нет к нему, клянусь!
- 29-летний Лещук всю карьеру провел в «Динамо».
- Голкипер пропустил 100 голов в 77 матчах.