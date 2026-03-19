В ПСВ оценили информацию об интересе к Угальде

Пресс-атташе ПСВ Ник Тол высказался об информации о возможном переходе в команду нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.
«Информация об интересе к Угальде? Мы не реагируем на такие слухи», – сказал Тол.
Ранее De Telegraaf сообщил, что ПСВ рассматривает Угальде в качестве возможной замены уходящему в «Фулхэм» нападающему Рикардо Пепи.
- 23-летний Угальде в этом сезоне провел за «Спартак» 26 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
