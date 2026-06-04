В испанском клубе высказались об интересе «Спартака» к Параде

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к левому защитнику Виктору Параде.
«Я не понимаю, откуда возникают такие слухи. У нас нет предложений по Параде», – сказал Фернандес.
Ранее сообщалось, что предложения по игроку готовы сделать «Спартак» и «Олимпиакос».
- 24-летний Парада в минувшем сезоне провел за «Алавес» 33 матча, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 2 миллиона евро.
- Срок его контракта с «Алавесом» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»