Лещенко высказался об уходе Тюкавина из «Динамо» в «Зенит»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко порассуждал о возможном трансфере Константина Тюкавина в «Зенит».

– Меня это не интересует, честно говоря. Уйдет и уйдет, что делать – держать его никто не будет.

– Переход в «Зенит» будет предательством по отношению к «Динамо»?

– Понимаете, сейчас никаких предательств уже не бывает. Все началось с того, когда тренеры начали уходить из «Динамо» в «Спартак».

Сейчас жизнь такая, коммерческая. На первом месте благополучие, деньги, комфорт игрока. Жалко будет, если уйдет – у нас русских нападающих в лиге сильных всего три человека.

– «Динамо» без Тюкавина способно бороться за трофеи?

– Если это был бы Кордоба, я бы мог так сказать. А Тюкавин – нормальный игрок, но далеко не выдающийся.