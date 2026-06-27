Мбаппе перед заменой передал капитанскую повязку сборной Франции через судью

Во время матча Норвегия – Франция на чемпионате мира произошел необычный инцидент с участием Килиана Мбаппе.

Перед заменой на 87-й минуте нападающий «Реала» не стал передавать лично капитанскую повязку сборной Орельену Чуамени.

Мбаппе попросил сделать это главного судью Майкла Оливера. Английский арбитр не отказал футболисту.

Вероятно, французский форвард поступил так, чтобы его команду не наказали за затяжку времени.