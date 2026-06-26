Орлов назвал игрока ЦСКА, которого хочет видеть в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о защитнике ЦСКА Мойзесе.
«Мойзес из ЦСКА – очень хороший игрок, мне нравится он. Я даже неоднократно говорил, что нам бы в «Зенит» Мойзеса. Потому что это боец, его очень трудно обыграть, он подключается, активный.
Но мы видим, что Дуглас Сантос занимает место в основном составе сборной Бразилии. Правда соперники ещe слабые, трудно проверить [реальный уровень]», – сказал Орлов.
- 31-летний левый защитник ЦСКА Мойзес в этом сезоне провел за клуб 31 матч, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Срок контракта 32-летнего левого защитника Дугласа Сантоса с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: «Чемпионат»