Орлов назвал игрока ЦСКА, которого хочет видеть в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о защитнике ЦСКА Мойзесе.

«Мойзес из ЦСКА – очень хороший игрок, мне нравится он. Я даже неоднократно говорил, что нам бы в «Зенит» Мойзеса. Потому что это боец, его очень трудно обыграть, он подключается, активный.

Но мы видим, что Дуглас Сантос занимает место в основном составе сборной Бразилии. Правда соперники ещe слабые, трудно проверить [реальный уровень]», – сказал Орлов.