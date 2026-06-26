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Орлов назвал игрока ЦСКА, которого хочет видеть в «Зените»

Сегодня, 13:37
12

Комментатор Геннадий Орлов высказался о защитнике ЦСКА Мойзесе.

«Мойзес из ЦСКА – очень хороший игрок, мне нравится он. Я даже неоднократно говорил, что нам бы в «Зенит» Мойзеса. Потому что это боец, его очень трудно обыграть, он подключается, активный.

Но мы видим, что Дуглас Сантос занимает место в основном составе сборной Бразилии. Правда соперники ещe слабые, трудно проверить [реальный уровень]», – сказал Орлов.

  • 31-летний левый защитник ЦСКА Мойзес в этом сезоне провел за клуб 31 матч, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • Срок контракта 32-летнего левого защитника Дугласа Сантоса с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дуглас Сантос Мойзес Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1782471932
В чем проблема предложите немного бабла и кого-нибудь дЭбила с лавки, и ЦСКА согласится
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Император 1
1782472152
Зачем? У Зенита всё нормально с защитой, да и Мойзес может на пустом месте удалиться.
Ответить
zigbert
1782472313
Сделайте рокировку и никаких проблем.
Ответить
boris63
1782473679
Птица мечтатель.
Ответить
bratskij
1782478167
Подстилка немытая хавальник открыл.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1782480981
Мойзес по безбашенности и провокациям третий идёт. Сразу после Кордобы и Сперцяна. Гыгыгы
Ответить
алдан2014
1782484910
Дырку вам от бублика,бакланы
Ответить
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