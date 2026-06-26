«Он был частью моей жизни»: Акинфеев отреагировал на смерть Сергея Иванова

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост по случаю смерти Сергея Иванова.

Иванов умер сегодня, 26 июня, в возрасте 73 лет.

Он был министром обороны РФ (2001-2007), руководителем Администрации президента (2011-2016), постоянным членом Совета безопасности России (1999-2008 и 2012-2026).

«Более 20 лет дружбы... Это целая жизнь. Сегодня ушел из жизни Сергей Борисович Иванов – мой друг, наставник и преданный болельщик нашего клуба.

Сколько матчей мы пережили вместе! Сколько раз после игр мы сидели и разбирали каждую минуту, каждое действие на поле. Я ценил его прямоту и мудрость.

Мне будет не хватать наших долгих разговоров и больно осознавать, что в следующем матче я не увижу его на привычном месте. Он был частью этого клуба, частью моей жизни.

Искренние соболезнования его семье и всем, кто имел счастье знать этого замечательного человека. Вечная память, Сергей Борисович», – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.