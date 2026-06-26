Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Он был частью моей жизни»: Акинфеев отреагировал на смерть Сергея Иванова

«Он был частью моей жизни»: Акинфеев отреагировал на смерть Сергея Иванова

26 июня, 20:30
1

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост по случаю смерти Сергея Иванова.

  • Иванов умер сегодня, 26 июня, в возрасте 73 лет.
  • Он был министром обороны РФ (2001-2007), руководителем Администрации президента (2011-2016), постоянным членом Совета безопасности России (1999-2008 и 2012-2026).

«Более 20 лет дружбы... Это целая жизнь. Сегодня ушел из жизни Сергей Борисович Иванов – мой друг, наставник и преданный болельщик нашего клуба.

Сколько матчей мы пережили вместе! Сколько раз после игр мы сидели и разбирали каждую минуту, каждое действие на поле. Я ценил его прямоту и мудрость.

Мне будет не хватать наших долгих разговоров и больно осознавать, что в следующем матче я не увижу его на привычном месте. Он был частью этого клуба, частью моей жизни.

Искренние соболезнования его семье и всем, кто имел счастье знать этого замечательного человека. Вечная память, Сергей Борисович», – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром» 2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом 5
Акинфеев получил орден «За заслуги перед Московской областью» 7
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1782543844
Иванов, это который был поклонником Маннергейма, который организовал резню русских в Выборге, свыше 100 концентрационных концлагерей для русских и руководил блокадой Ленинграда?
Ответить
Главные новости
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
2
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
3
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
1
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
Вчера, 22:35
5
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
Вчера, 22:19
17
Галактионов ответил на вопрос об отставке
Вчера, 22:01
2
Батракова в Турции уличили в симуляции
Вчера, 21:47
3
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
Вчера, 21:23
27
Все новости
Все новости
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
00:20
ВидеоФаны «Локо» тепло проводили Галактионова из клуба
00:05
Реакция Батракова на подступающий крах «Локомотива»
Вчера, 23:44
Галактионов проигнорировал фанов «Локомотива» после поражения от «Рубина»
Вчера, 23:15
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
Вчера, 22:35
5
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
Вчера, 22:19
16
Галактионов ответил на вопрос об отставке
Вчера, 22:01
2
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
Вчера, 21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
Вчера, 21:47
3
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
Вчера, 21:36
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
Вчера, 21:23
27
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
Вчера, 21:19
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
Вчера, 20:49
7
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
Вчера, 19:53
11
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
Вчера, 19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
Вчера, 19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
Вчера, 18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
Вчера, 18:50
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
Вчера, 18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
Вчера, 18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
Вчера, 17:43
24
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
Вчера, 17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
Вчера, 17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
Вчера, 16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
Вчера, 16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
Вчера, 16:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+