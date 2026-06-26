В ЦСКА отреагировали на смерть бывшего министра обороны России

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.

Иванов умер сегодня, 26 июня, в возрасте 73 лет.

Он был министром обороны РФ (2001-2007), руководителем Администрации президента (2011-2016), постоянным членом Совета безопасности России (1999-2008 и 2012-2026).

«Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов.

Известному болельщику ПФК ЦСКА и государственному деятелю было 73 года. Сергей Борисович долгие годы был важнейшим человеком для ЦСКА во многих видах спорта.

Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Именно таким он запомнится всем нам.

Наш клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», – говорится в заявлении армейцев.