ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
- Иванов умер сегодня, 26 июня, в возрасте 73 лет.
- Он был министром обороны РФ (2001-2007), руководителем Администрации президента (2011-2016), постоянным членом Совета безопасности России (1999-2008 и 2012-2026).
«Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов.
Известному болельщику ПФК ЦСКА и государственному деятелю было 73 года. Сергей Борисович долгие годы был важнейшим человеком для ЦСКА во многих видах спорта.
Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Именно таким он запомнится всем нам.
Наш клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», – говорится в заявлении армейцев.
Источник: телеграм-канал ЦСКА