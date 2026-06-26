Ганский колдун Нана Кваку Бонсам намерен добиться снятия бана с российского футбола.
- Он прославился, пообещав наложить проклятие на капитана сборной Англии Гарри Кейна перед матчем ЧМ-2026 с Ганой.
- В итоге африканцы сенсационно не проиграли – ничья 0:0.
- Сам Кейн не реализовал опасный голевой момент в концовке встречи.
«Я так сильно люблю Владимира Путина в самой глубине своего сердца, в глубине души. Я даже распечатал его фотографию, потому что он любит африканцев. И он – человек, который говорит правду.
Я постараюсь сделать все возможное, приложить все усилия, чтобы сделать что-то, благодаря чему с российской сборной тоже смогли бы снять запрет, дисквалификацию, чтобы сборная России тоже смогла поехать на чемпионат мира в будущем.
И я обещаю, что проделаю такую работу. Потому что Россия и Гана – мы единое целое. Потому что Путин – это человек, который очень сильно любит Африку, а я тоже очень сильно люблю Россию.
Даже иногда, когда что-то происходит, мы можем использовать духовные силы. Не во всех ситуациях можно использовать бомбы и ракеты, нет. Можно использовать духовное, чтобы послать что-то, чтобы пойти и приструнить людей, которые творят плохие дела», – сказал Бонсам.
- Бан российского футбола длится почти 4,5 года – с февраля 2022-го.
- Накануне ФИФА допустила Россию до чемпионата мира U15.