Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Проклявший Кейна колдун пообещал вернуть сборную России на ЧМ

Проклявший Кейна колдун пообещал вернуть сборную России на ЧМ

Сегодня, 16:41
23

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам намерен добиться снятия бана с российского футбола.

  • Он прославился, пообещав наложить проклятие на капитана сборной Англии Гарри Кейна перед матчем ЧМ-2026 с Ганой.
  • В итоге африканцы сенсационно не проиграли – ничья 0:0.
  • Сам Кейн не реализовал опасный голевой момент в концовке встречи.

«Я так сильно люблю Владимира Путина в самой глубине своего сердца, в глубине души. Я даже распечатал его фотографию, потому что он любит африканцев. И он – человек, который говорит правду.

Я постараюсь сделать все возможное, приложить все усилия, чтобы сделать что-то, благодаря чему с российской сборной тоже смогли бы снять запрет, дисквалификацию, чтобы сборная России тоже смогла поехать на чемпионат мира в будущем.

И я обещаю, что проделаю такую работу. Потому что Россия и Гана – мы единое целое. Потому что Путин – это человек, который очень сильно любит Африку, а я тоже очень сильно люблю Россию.

Даже иногда, когда что-то происходит, мы можем использовать духовные силы. Не во всех ситуациях можно использовать бомбы и ракеты, нет. Можно использовать духовное, чтобы послать что-то, чтобы пойти и приструнить людей, которые творят плохие дела», – сказал Бонсам.

  • Бан российского футбола длится почти 4,5 года – с февраля 2022-го.
  • Накануне ФИФА допустила Россию до чемпионата мира U15.

Еще по теме:
С Россией готова сыграть сборная, которая отстает от нее на 100 мест рейтинга ФИФА 17
Ари сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026 4
Жена Карпина выложила забавное видео: «В долгожданном отпуске с мужем, но есть два «но» 5
Источник: ODDS
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Бавария Гана Англия Россия Кейн Гарри
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1782481986
Вся надежда на колдунов!)... У нас тоже был колдун и даже в Москву двинулся, но пропал куда-то по дороге...🤐
Ответить
Император Бомжей
1782483202
Сильный мозг обряд проводит каждый день, долбит собак под мостом! Пока не вернули, хреновый из него шаман)))
Ответить
TOMSON
1782483977
Ну оптимизма это добавило..
Ответить
mutabor0992
1782484330
Нана да еще и Квака!Ачуметь!!!p.s.Еще один предсказатель фУев!!!
Ответить
алдан2014
1782484374
С Африкой дружить надо. А англичане колонизаторы
Ответить
...уефан
1782484608
...похоже, что это Кваку вернул нашу U-15. Сработал чётко!...
Ответить
Mirak92
1782487699
Картошку по рублю наколдуй
Ответить
Пригожин Женя
1782488336
Лучше бы ты навел порчу на все руководство киевского режима, чтобы в течении 24 часов зеленский и ко сбросили копыта от очередной дозы
Ответить
NewLife
1782489961
"Я постараюсь сделать все возможное, приложить все усилия, чтобы сделать что-то, благодаря чему с российской сборной тоже смогли бы снять запрет, дисквалификацию, чтобы сборная России тоже смогла поехать на чемпионат мира в будущем." Дайте что-нибудь поесть. Je ne mange pas six jours. 😆
Ответить
_Sasha_
1782494010
Зенит в пердив сможет?)))
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
67
«Реал» разорвал контракт с игроком, конфликтовавшим с Арбелоа
21:14
Журналист: «Переход Батракова в «ПСЖ» не состоялся по политическим причинам»
21:09
1
«Милан» побьет трансферный рекорд
20:47
«Он был частью моей жизни»: Акинфеев отреагировал на смерть Сергея Иванова
20:30
Сборная Норвегии сыграет с Францией без Холанда
20:18
5
«Ростов» выиграл товарищеский матч со счетом 19:0
20:00
7
Видео«Вы вообще видели эту машину?!»: «Зенит» показал шикарный гол опоздавшего на сборы Вендела
19:45
7
Кержаков двумя словами описал дубль 41-летнего Роналду в ворота Узбекистана
19:31
2
«Балтика» хочет избавиться от легионера
19:15
3
Все новости
Все новости
Кержаков одним словом описал быстрый вылет Турции с ЧМ-2026
20:59
Сборная Норвегии сыграет с Францией без Холанда
20:18
5
Самедов назвал три сборные, которые его удивили на ЧМ-2026
19:54
Кержаков двумя словами описал дубль 41-летнего Роналду в ворота Узбекистана
19:31
2
«Небо и земля»: в Госдуме сравнили ЧМ в России и США
18:57
2
Стало известно, сыграет ли Месси с Иорданией
18:41
1
Болельщикам сборной-участницы ЧМ-2026 платили за посещение турнира
18:18
4
Орлов объяснил, почему Вендела не взяли в сборную Бразилии на ЧМ-2026
17:56
3
Тедеев назвал главное разочарование ЧМ-2026: «Не пойму, к чему они готовились»
17:48
Проклявший Кейна колдун пообещал вернуть сборную России на ЧМ
16:41
23
Мостовой нашел «нефутбольного человека» среди тренеров ЧМ-2026: «Напоминает мне Мусаева»
16:30
8
Гари Невилл спрогнозировал победителя ЧМ-2026
15:27
2
Суарес оценил сравнение Ямаля с Месси
13:12
5
Бразилия пожаловалась в ФИФА на отмену гола Винисиуса
12:48
3
ФотоПитт, Ди Каприо и множество других звезд посетили матч США с Турцией на ЧМ-2026
12:39
1
Тренер США ушел с пресс-конференции после игры с Турцией
12:19
4
В сборной Уругвая возник конфликт перед матчем с Испанией
11:44
1
Где смотреть матч Новая Зеландия – Бельгия: во сколько прямая трансляция 27 июня 2026
11:35
ТрансляцияГде смотреть матч Египет – Иран: во сколько прямая трансляция 27 июня 2026
11:33
Где смотреть матч Кабо-Верде – Саудовская Аравия: во сколько прямая трансляция 27 июня 2026
11:30
Где смотреть матч Уругвай – Испания: во сколько прямая трансляция 27 июня 2026
11:27
Президент Эквадора сделал заявление после победы сборной страны над Германией
10:57
Германия и Нойер продлили серии игр с пропущенными голами на ЧМ после победы в 2014-м
10:44
3
Нойер сказал, виноват ли он в 2-м пропущенном голе от Эквадора
10:16
5
Стали известны еще три пары 1/16 финала ЧМ-2026
09:59
Адвокат объяснил поражение Кюрасао в последнем матче команды на ЧМ-2026
09:47
Определились 19 участников 1/16 финала ЧМ-2026, 8 сборных вылетели из турнира
09:35
3
Нигматуллин пожаловался на хейт от «школоты» после дубля Роналду
09:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 