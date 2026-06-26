Орлов – об опозданиях Вендела на сборы «Зенита»: «Нужно смириться»

Комментатор Геннадий Орлов призвал спокойнее относиться к выходкам полузащитника «Зенита» Вендела.

28-летний бразилец снова опоздал на сборы сине-бело-голубых – в этот раз он прибыл на шесть дней позже остальных игроков.

«Есть ли в мире хоть где-то такое, чтобы человек опаздывал на сборы не один раз, а два, три?! Судя по всему, и четыре будет (смеeтся). Вот такая история…

Но если устраивает он основной состав «Зенита», то что же делать? Нужно смириться с этим», – сказал Орлов.