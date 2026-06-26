Орлов – об опозданиях Вендела на сборы «Зенита»: «Нужно смириться»

Комментатор Геннадий Орлов призвал спокойнее относиться к выходкам полузащитника «Зенита» Вендела.
28-летний бразилец снова опоздал на сборы сине-бело-голубых – в этот раз он прибыл на шесть дней позже остальных игроков.
«Есть ли в мире хоть где-то такое, чтобы человек опаздывал на сборы не один раз, а два, три?! Судя по всему, и четыре будет (смеeтся). Вот такая история…
Но если устраивает он основной состав «Зенита», то что же делать? Нужно смириться с этим», – сказал Орлов.
- 28-летний Вендел в прошлом сезоне провел за «Зенит» 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Он выступает за петербуржцев с октября 2020 года.
- В январе Вендел опоздал на сборы на неделю. Сообщалось, что 28-летний бразилец был оштрафован примерно на 700 тысяч долларов.
Источник: «Чемпионат»