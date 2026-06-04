Генич сказал, как отреагирует, если его назовут бездарем

Комментатор Константин Генич высказался о своем месте в профессии.

– В «Коммент. Шоу» родился мем «Генич – лучший». А кого для себя считаете ориентиром в профессии?

– Тех, на ком я вырос и благодаря кому состоялся как комментатор. Это Черданцев, Розанов, Уткин, Дима Федоров, который сильно мне помогал.

А лучший… Это все очень субъективно. Думаю, если аудитория тебя принимает, то можно считать себя хорошим. Но надо помнить, что те же самые люди, которые сегодня возносят тебя до небес, завтра с удовольствием спляшут на твоих костях. Поэтому я спокойно отношусь к любой похвале.

Убежден, занимаю достойное место в футбольной среде. Я честно отношусь к тому, что делаю. Многие отвечают мне симпатией. А если кто-то называет бездарем, ничего страшного. Любой журналист должен быть готов к хейту.

– Хотели бы стать легендой цеха, которую будут помнить спустя годы?

– Это очень сложно.