«Крылья Советов» избавились от экс-защитника сборной России

Роман Евгеньев официально покинул «Крылья Советов».
С 27-летним центральным защитником расторгли контракт, действующий до 30 июня 2027 года.
«Комплектуя команду на предстоящий сезон, мы точечно укрепляем состав и расстаемся с теми игроками, с которыми нам дальше не по пути.
Это вопрос как спортивный, так и эффективной экономики клуба. С учетом позиции тренерского штаба мы приняли решение прекратить сотрудничество с Романом Евгеньевым.
Мы искренне благодарим Романа и его сторону за конструктивный диалог: нам удалось прийти к общему согласию и расторгнуть контракт на обоюдовыгодных условиях, без каких-либо дополнительных финансовых обязательств со стороны клуба. Желаем Роману успехов в дальнейшей карьере», – заявил генеральный директор «Крыльев» Тархан Джабраилов.
- Евгеньев выступал за самарский клуб с 2022 года.
- Он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 101 матче.