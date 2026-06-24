«Крылья Советов» избавились от экс-защитника сборной России

Роман Евгеньев официально покинул «Крылья Советов».

С 27-летним центральным защитником расторгли контракт, действующий до 30 июня 2027 года.

«Комплектуя команду на предстоящий сезон, мы точечно укрепляем состав и расстаемся с теми игроками, с которыми нам дальше не по пути.

Это вопрос как спортивный, так и эффективной экономики клуба. С учетом позиции тренерского штаба мы приняли решение прекратить сотрудничество с Романом Евгеньевым.

Мы искренне благодарим Романа и его сторону за конструктивный диалог: нам удалось прийти к общему согласию и расторгнуть контракт на обоюдовыгодных условиях, без каких-либо дополнительных финансовых обязательств со стороны клуба. Желаем Роману успехов в дальнейшей карьере», – заявил генеральный директор «Крыльев» Тархан Джабраилов.