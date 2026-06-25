Соболев пошутил над Венделом, вернувшимся в «Зенит»: «Сначала в кассу давай»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, посвященное прибытию полузащитника Вендела на сбор команды.
По этому поводу пошутил нападающий команды Александр Соболев. После приветствия он сказал бразильцу: «Сначала в кассу давай».
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, увидев Вендела, потeр глаза и сказал: «Я не выспался или что?»
«ОН на базе 😎» – написал телеграм-канал «Зенита».
- Вендел вновь не прибыл вовремя в расположение клуба к старту предсезонки. Сообщалось, что хавбеку пригрозили штрафом в 700 тысяч евро.
- Срок контракта 28-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Спортс''