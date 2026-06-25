Соболев пошутил над Венделом, вернувшимся в «Зенит»: «Сначала в кассу давай»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, посвященное прибытию полузащитника Вендела на сбор команды.

По этому поводу пошутил нападающий команды Александр Соболев. После приветствия он сказал бразильцу: «Сначала в кассу давай».

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, увидев Вендела, потeр глаза и сказал: «Я не выспался или что?»

«ОН на базе 😎» – написал телеграм-канал «Зенита».