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  • Соболев пошутил над Венделом, вернувшимся в «Зенит»: «Сначала в кассу давай»

Соболев пошутил над Венделом, вернувшимся в «Зенит»: «Сначала в кассу давай»

Сегодня, 13:31
9

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, посвященное прибытию полузащитника Вендела на сбор команды.

По этому поводу пошутил нападающий команды Александр Соболев. После приветствия он сказал бразильцу: «Сначала в кассу давай».

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, увидев Вендела, потeр глаза и сказал: «Я не выспался или что?»

«ОН на базе 😎» – написал телеграм-канал «Зенита».

  • Вендел вновь не прибыл вовремя в расположение клуба к старту предсезонки. Сообщалось, что хавбеку пригрозили штрафом в 700 тысяч евро.
  • Срок контракта 28-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит Мостовой Андрей Соболев Александр Вендел
Комментарии (9)
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Semenycch
1782384834
Какие тормозные менеджеры на этом сайте! О том, что Вендел уже на подлете к Питеру было известно еще вчера вечером, а сегодня утром он уже на тренировке. Но менеджеры этого сайта тоже парнокопытные по природе, мозги салом заплыли, без моего напоминания не очухались!
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Plyash
1782388998
Прямо по к/ф " Шестнадцать мгновений весны ", только персонажи современные ... Соболев Семаку -- " Шеф , Вендел идёт по коридору ".
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FROLL007
1782389422
А ты сам проставился ящиком пива Владу, который проспорил? Гыгыгы
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Бумбраш
1782391830
По 29го года будет вендель зинку помоить,а все эти куколды будут терпеть и в рот вендалю заглядывать...терпилы
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