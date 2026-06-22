Список комментаторов матчей на 3-й неделе ЧМ-2026, у Генича и Черданцева по 2 игры

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов матчей третьей недели ЧМ-2026.

Константин Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Георгий Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, а также Норвегии и Франции, Дмитрий Шнякин – Португалии и Узбекистана, Туниса и Нидерландов.

Расписание трансляций представлено ниже.

22.06.2026. 19:30. Аргентина – Австрия. Константин Генич, «Матч ТВ»;

22.06.2026. 23:40. Франция – Ирак, Станислав Минин, matchtv.ru / Кинопоиск;

23.06.2026. 2:40 Норвегия – Сенегал, Артем Шмельков, «Матч ТВ»;

23.06.2026. 5:40. Иордания – Алжир, Михаил Моссаковский, «Матч ТВ»;

23.06.2026. 19:30. Португалия – Узбекистан, Дмитрий Шнякин, «Матч ТВ»;

23.06.2026. 22:40. Англия – Гана, Михаил Моссаковский, «Матч ТВ»;

24.06.2026. 1:40. Панама – Хорватия, Артем Шмельков, matchtv.ru / Кинопоиск;

24.06.2026. 4:40. Колумбия – ДР Конго, Семен Зигаев, «Матч ТВ»;

24.06.2026. 21:30. Швейцария – Канада, Михаил Меламед, «Матч ТВ»;

24.06.2026. 21:40. Босния и Герцеговина – Катар, Александр Аксенов, matchtv.ru / Кинопоиск;

25.06.2026 0:40. Марокко – Гаити, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск;

25.06.2026 0:40. Шотландия – Бразилия, Георгий Черданцев, «Матч ТВ»;

25.06.2026 3:40. Чехия – Мексика, Роман Трушечкин, «Матч ТВ»;

25.06.2026 3:40. ЮАР – Южная Корея, Семен Зигаев, matchtv.ru / Кинопоиск;

25.06.2026 22:30. Эквадор – Германия, Александр Неценко, «Матч ТВ»;

25.06.2026 22:40. Кюрасао – Кот-д’Ивуар, Александр Аксенов, matchtv.ru / Кинопоиск;

26.06.2026 1:40. Япония – Швеция, Сергей Дурасов, matchtv.ru / Кинопоиск;

26.06.2026 1:40. Тунис – Нидерланды, Дмитрий Шнякин, «Матч ТВ»;

26.06.2026 4:40. Турция – США, Дмитрий Жичкин, «Матч ТВ»;

26.06.2026 4:40. Парагвай – Австралия, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск;

26.06.2026 21:40. Норвегия – Франция, Георгий Черданцев, «Матч ТВ»;

26.06.2026 21:40. Сенегал – Ирак, Семен Зигаев, matchtv.ru / Кинопоиск;

27.06.2026 2:40. Кабо-Верде – Саудовская Аравия, Игорь Кытманов, matchtv.ru / Кинопоиск;

27.06.2026 2:40. Уругвай – Испания, Константин Генич, «Матч ТВ»;

27.06.2026 5:40. Новая Зеландия – Бельгия, Станислав Минин, «Матч ТВ»;

27.06.2026 5:40. Египет – Иран, Михаил Меламед, matchtv.ru / Кинопоиск;

27.06.2026 23:30. Панама – Англия, Роман Трушечкин, «Матч ТВ»;

27.06.2026 23:40. Хорватия – Гана, Александр Аксенов, matchtv.ru / Кинопоиск;

28.06.2026 2:10. ДР Конго – Узбекистан, Александр Неценко, «Матч ТВ»;

28.06.2026 2:10. Колумбия – Португалия, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск;

28.06.2026 4:40. Иордания – Аргентина, Игорь Кытманов, «Матч ТВ»;

28.06.2026 4:40. Алжир – Австрия, Сергей Дурасов, matchtv.ru / Кинопоиск.