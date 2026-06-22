Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Список комментаторов матчей на 3-й неделе ЧМ-2026, у Генича и Черданцева по 2 игры

Список комментаторов матчей на 3-й неделе ЧМ-2026, у Генича и Черданцева по 2 игры

22 июня, 13:48
2

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов матчей третьей недели ЧМ-2026.

Константин Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Георгий Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, а также Норвегии и Франции, Дмитрий Шнякин – Португалии и Узбекистана, Туниса и Нидерландов.

Расписание трансляций представлено ниже.

22.06.2026. 19:30. Аргентина – Австрия. Константин Генич, «Матч ТВ»;

22.06.2026. 23:40. Франция – Ирак, Станислав Минин, matchtv.ru / Кинопоиск;

23.06.2026. 2:40 Норвегия – Сенегал, Артем Шмельков, «Матч ТВ»;

23.06.2026. 5:40. Иордания – Алжир, Михаил Моссаковский, «Матч ТВ»;

23.06.2026. 19:30. Португалия – Узбекистан, Дмитрий Шнякин, «Матч ТВ»;

23.06.2026. 22:40. Англия – Гана, Михаил Моссаковский, «Матч ТВ»;

24.06.2026. 1:40. Панама – Хорватия, Артем Шмельков, matchtv.ru / Кинопоиск;

24.06.2026. 4:40. Колумбия – ДР Конго, Семен Зигаев, «Матч ТВ»;

24.06.2026. 21:30. Швейцария – Канада, Михаил Меламед, «Матч ТВ»;

24.06.2026. 21:40. Босния и Герцеговина – Катар, Александр Аксенов, matchtv.ru / Кинопоиск;

25.06.2026 0:40. Марокко – Гаити, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск;

25.06.2026 0:40. Шотландия – Бразилия, Георгий Черданцев, «Матч ТВ»;

25.06.2026 3:40. Чехия – Мексика, Роман Трушечкин, «Матч ТВ»;

25.06.2026 3:40. ЮАР – Южная Корея, Семен Зигаев, matchtv.ru / Кинопоиск;

25.06.2026 22:30. Эквадор – Германия, Александр Неценко, «Матч ТВ»;

25.06.2026 22:40. Кюрасао – Кот-д’Ивуар, Александр Аксенов, matchtv.ru / Кинопоиск;

26.06.2026 1:40. Япония – Швеция, Сергей Дурасов, matchtv.ru / Кинопоиск;

26.06.2026 1:40. Тунис – Нидерланды, Дмитрий Шнякин, «Матч ТВ»;

26.06.2026 4:40. Турция – США, Дмитрий Жичкин, «Матч ТВ»;

26.06.2026 4:40. Парагвай – Австралия, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск;

26.06.2026 21:40. Норвегия – Франция, Георгий Черданцев, «Матч ТВ»;

26.06.2026 21:40. Сенегал – Ирак, Семен Зигаев, matchtv.ru / Кинопоиск;

27.06.2026 2:40. Кабо-Верде – Саудовская Аравия, Игорь Кытманов, matchtv.ru / Кинопоиск;

27.06.2026 2:40. Уругвай – Испания, Константин Генич, «Матч ТВ»;

27.06.2026 5:40. Новая Зеландия – Бельгия, Станислав Минин, «Матч ТВ»;

27.06.2026 5:40. Египет – Иран, Михаил Меламед, matchtv.ru / Кинопоиск;

27.06.2026 23:30. Панама – Англия, Роман Трушечкин, «Матч ТВ»;

27.06.2026 23:40. Хорватия – Гана, Александр Аксенов, matchtv.ru / Кинопоиск;

28.06.2026 2:10. ДР Конго – Узбекистан, Александр Неценко, «Матч ТВ»;

28.06.2026 2:10. Колумбия – Португалия, Олег Пирожков, matchtv.ru / Кинопоиск;

28.06.2026 4:40. Иордания – Аргентина, Игорь Кытманов, «Матч ТВ»;

28.06.2026 4:40. Алжир – Австрия, Сергей Дурасов, matchtv.ru / Кинопоиск.

Еще по теме:
Тренер Узбекистана Каннаваро высказался о предстоящем матче с Португалией
Ловчев заявил о конфликте в сборной Португалии, повлиявшем на Роналду 1
Губерниев – Геничу о работе на игре ЧМ-2026: «Ты пересматривал трезвым или иным?» 5
Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Генич Константин Черданцев Георгий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1782131502
Террариум единомышленников
Ответить
Garrincha58
1782137858
Хотел сегодня приятно и спокойно посмотреть Аргентину видать не судьба
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
65
«Зенит» нацелился на защитника с 2 матчами за сборную Бразилии
20:42
1
Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
20:16
2
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
19:57
1
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
6
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Реал» вернул Паса из «Комо» за 9 миллионов и предложил итальянскому клубу купить его за 60 миллионов
18:41
1
«Ахмат» объявил о трансфере игрока «Ростова»
18:23
5
Пономарев спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026
17:57
11
Все новости
Все новости
Третий бомбардир в истории Чехии объявил об уходе из сборной после вылета с ЧМ-2026
21:01
Генич определил потолок сборной США на ЧМ-2026
20:50
1
Еще один матч Франции на ЧМ-2026 оказался под угрозой срыва
19:00
Пономарев спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026
17:57
11
ВидеоДжорджина: «Откровенно говоря, Роналду может играть до 50 лет»
16:59
8
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
16:34
1
Неймар сделал заявление после дебюта на ЧМ-2026
16:02
2
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
14:47
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
14:43
Бубнов назвал условие для защиты титула Аргентины на ЧМ-2026
14:19
2
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Новый тест от «Бомбардира»
13:50
1
Клопп рассказал, что его впечатляет в Роналду
13:23
1
На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026
12:39
5
Оуэн признал, что ошибся в Роналду: «Он забил всего два!»
12:16
1
Клопп – о Месси: «Говорят, что ходит пешком, а он изучает поле»
11:45
1
Стало известно, почему Беллингема не удалили за прикрытый рот в матче ЧМ-2026
11:28
5
Шалимов выразил сомнения в выходе сборной России на ЧМ-2026
10:58
2
Трамп высказался о рекордах ЧМ-2026
10:49
Где смотреть матч Сенегал – Ирак: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:21
Где смотреть матч Норвегия – Франция: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:19
Где смотреть матч Парагвай – Австралия: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:08
ФотоНеймар заплакал после первого матча на ЧМ-2026
10:06
2
Где смотреть матч Турция – США: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:01
Где смотреть матч Тунис – Нидерланды: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
09:59
Где смотреть матч Япония – Швеция: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
09:57
Стало известно, что Винисиус сказал судье, который отменил его гол в матче с Шотландией
09:51
4
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 26 июня
09:49
Тренер Чехии прокомментировал вылет с ЧМ-2026
09:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 