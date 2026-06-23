Бубнов поставил участнику ЧМ-2026 оценку «5+»

Александр Бубнов, футбольный эксперт, оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче чемпионата мира против Австрии (2:0) на «пять с плюсом».
Свою оценку Бубнов высказал в видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу». Бывший спартаковец отметил, что Месси совершил 100 технико-тактических действий при 21 проценте брака и забил два мяча.
- На 9-й минуте матча форвард не реализовал пенальти, однако на 39-й минуте все же открыл счет.
- Этот гол стал для Месси 17-м на мировых первенствах – аргентинец обошел бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16 голов) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
- На пятой добавленной ко второму тайму минуте Месси оформил дубль, доведя свой счет до 18 мячей.
Источник: «Бомбардир»