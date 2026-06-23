Бубнов поставил участнику ЧМ-2026 оценку «5+»

Александр Бубнов, футбольный эксперт, оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче чемпионата мира против Австрии (2:0) на «пять с плюсом».

Свою оценку Бубнов высказал в видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу». Бывший спартаковец отметил, что Месси совершил 100 технико-тактических действий при 21 проценте брака и забил два мяча.