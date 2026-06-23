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Игроку Ирака пригрозили казнью после ошибок на ЧМ-2026

23 июня, 18:25
6

Защитник сборной Ирака Заид Тахсин попал под критику на родине после ошибок в матчах чемпионата мира-2026.

Иракские болельщики в соцсетях угрожают футболисту узбекистанского «Пахтакору» смертью. Там встречаются такие комментарии.

«Лучше не возвращайся в Ирак».

«Я больше не хочу видеть Тахсина в футболке сборной Ирака».

«Тахсин родом из моего родного города, где находится одно из самых больших кладбищ в мире. Как только он вернeтся домой, я его лично туда отправлю».

«Ты ничтожество! У тебя две игры и две ошибки!».

  • Во 2-м туре группового этапа Ирак проиграл Франции (0:3).
  • 25-летний Тахсин стоит 600 тысяч евро.
  • Всего у него 29 матчей за Ирак, один гол.

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Источник: телеграм-канал «Новости футбола»
Чемпионат мира Узбекистан. Суперлига Пахтакор Ирак Тахсин Заид
Комментарии (6)
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...уефан
1782228938
...у нас и не такое можно было прочитать по разным поводам - обычная пурга...
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Fju-2
1782230791
Похоже лучше этому ковбою не возвращаться, а то 250 тысяч отборных болельщиков Ирака порвут его на части.
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Вомбат
1782230811
Это называется -- дожили: не только журналюги, но и российские читатели уже не понимают разницу между убийством и казнью. Типа суд не имеет значения, он вообще ничего не решает, все уже решено до суда.
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Fin035
1782287174
Обычные стандартные кричалки. Звездам еще по хуже кричат...
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