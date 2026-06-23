Игроку Ирака пригрозили казнью после ошибок на ЧМ-2026

Защитник сборной Ирака Заид Тахсин попал под критику на родине после ошибок в матчах чемпионата мира-2026.

Иракские болельщики в соцсетях угрожают футболисту узбекистанского «Пахтакору» смертью. Там встречаются такие комментарии.

«Лучше не возвращайся в Ирак».

«Я больше не хочу видеть Тахсина в футболке сборной Ирака».

«Тахсин родом из моего родного города, где находится одно из самых больших кладбищ в мире. Как только он вернeтся домой, я его лично туда отправлю».

«Ты ничтожество! У тебя две игры и две ошибки!».